Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
31 января 2018
  • 21
  • :
  • 08
Все области
-10º Переменная облачность
днем 8º    ночью -4º
17:00
.
Aнонс

В Казахстане образована комиссия по вопросам внедрения цифровизации31.01.2018
  • Фото: mic.gov.kz
Государство  09:08

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - В Казахстане указом президента РК образована комиссия по вопросам внедрения цифровизации, передает Kazakhstan Today.

"Постановляю: образовать Комиссию при президенте Республики Казахстан по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казахстан", - говорится в тексте документа от 10 января 2018 года.

Указ опубликован на портале информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК "Адилет". Он вводится в действие со дня его подписания.

В состав комиссии вошли премьер-министр; заместитель премьер-министра, курирующий вопросы цифровизации отраслей и развития цифровой экономики; помощник президента, курирующий социально-экономические вопросы; министры; заместитель секретаря Совета безопасности; председатель Верховного суда; председатель Комитета национальной безопасности; генеральный прокурор; председатель Национального банка и другие лица.
Просмотров: 6109
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
31.01.2018   17:56
На казахстанской железной дороге внедрили "электронные" маршруты
31.01.2018   16:58
Правительство, республиканские объединения работодателей и профсоюзов подписали генсоглашение на 2018-2020 годы
31.01.2018   16:42
За совершение дисциплинарного проступка освобожден от должности прокурор Алматы
31.01.2018   12:54
Фото: avdet
Казахстанским госслужащим заменят "корочки" на именные бейджи
31.01.2018   12:18
Фото: ca-news.org
86% дорог в Казахстане находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today