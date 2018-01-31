Астана. 31 января. Kazakhstan Today - В Казахстане указом президента РК образована комиссия по вопросам внедрения цифровизации, передает Kazakhstan Today.

"Постановляю: образовать Комиссию при президенте Республики Казахстан по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казахстан", - говорится в тексте документа от 10 января 2018 года.

Указ опубликован на портале информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК " Адилет ". Он вводится в действие со дня его подписания.

В состав комиссии вошли премьер-министр; заместитель премьер-министра, курирующий вопросы цифровизации отраслей и развития цифровой экономики; помощник президента, курирующий социально-экономические вопросы; министры; заместитель секретаря Совета безопасности; председатель Верховного суда; председатель Комитета национальной безопасности; генеральный прокурор; председатель Национального банка и другие лица.

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