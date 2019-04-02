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В Казахстане обсудили вопросы применения войск в спецоперациях

01.04.2019, 13:56 6508
В Казахстане обсудили вопросы применения войск в спецоперациях
Фото: www.mod.gov.kz
Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи прошла Международная научно-теоретическая конференция по обсуждению вопросов применения родов войск в специальных операциях по опыту современных военных конфликтов, передает Kazakhstan Today. 
 
"Целью конференции стало обобщение угроз и вызовов в свете современных военных конфликтов и локальных войн, прошедших и происходящих в настоящее время в мире. В работе конференции приняли участие более 130 представителей из высших военно-учебных заведений Казахстана, Кыргызстана, России, Национального университета обороны имени Первого Президента РК – Елбасы, Военного института Сухопутных войск, Академии КНБ РК, Алматинской академии МВД РК, Казахского Национального университета имени аль-Фараби, а также ведущие ученые и специалисты в области военного дела", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК. 
 
Начальник Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи полковник А. Мустабеков в своем выступлении перед участниками конференции отметил важность и актуальность рассматриваемых вопросов, роль военных ученых Республики Казахстан в обосновании причин возникновения современных локальных войн и военных конфликтов, а также разработки теории и практики по противодействию их развития. 
 
Конференция стала своеобразной площадкой по обмену результатами научных исследований и взглядами ведущих военных ученых и профессорско-преподавательского состава военных вузов Республики Казахстан по проблемам локальных войн и военных конфликтов, по вопросам совершенствования вооружения и военной техники, тактики действия родов войск в военных конфликтах современности. 
 
С концептуальным докладом "Характерные черты современных и будущих военных конфликтов" выступил доктор военных наук, профессор М. Шлейко. Доклад вызвал большой научный интерес у участников конференции и предопределил общий характер и направленность последующих выступлений. 
 

Не менее интересным с профессиональной точки зрения был доклад видных военных ученых Российской Федерации, докторов военных наук, профессоров – В. Орлянского и П. Дульнева на тему "Энергетическое воздействие на типовые объекты – важная составляющая комплексного поражения противника". В своем докладе они подробно рассмотрели различные аспекты применения родов войск при проведении специальных операций, а также тенденции развития военного искусства и тактики действия войск по опыту локальных войн на Ближнем Востоке", - отметили в ведомстве. 

 
По итогам мероприятия участники приняли рекомендации по вопросам дальнейшего совершенствования вопросов подготовки военных кадров для Вооруженных сил Республики Казахстан и боевого применения родов войск в локальных военных конфликтах, а также разработки практических мер по противодействию идеологии гибридных войн.
 

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