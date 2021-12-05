В Казахстане около 29 млн гектаров сельскохозяйственных земель фактически деградировало

НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - В Вооруженных силах Казахстана определены задачи на 2022 год. Новый учебный год ознаменован 30-летием образования казахстанской армии и пройдет под девизом "Карулы Куштердін 30 жылдыгына - біздін ерен енбегіміз!". Боевая подготовка войск направлена на дальнейшее повышение обороноспособности страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в Министерстве обороны РК, новый учебный год в воинских частях и учреждениях начался с занятий по боевой готовности. Для вновь призванных солдат впервые прозвучала сирена учебной боевой тревоги. Занятия по боевой и мобилизационной готовности нацелены на проверку качества системы оповещения, слаженности работы штабов, оперативности выхода подразделений и частей из пунктов постоянной дислокации.

Подготовка Вооруженных сил в 2022 учебном году направлена на повышение готовности войск к выполнению задач по предназначению, дальнейшему профессиональному росту всех категорий военнослужащих: офицеров, сержантов и солдат.

При этом основные усилия оперативной, боевой и мобилизационной подготовки сосредоточены на повышении уровня слаженной боевой работы органов военного управления, взаимоотношений между штабами, выработке у командиров твердых навыков в руководстве подчиненными частями и подразделениями в условиях максимально приближенных к боевой действительности.

По данным Минобороны, всего планируется провести более 80 тысяч различных мероприятий боевой подготовки, среди которых учения, практические стрельбы, парашютные прыжки, учебно-тренировочные полеты, полевые выходы подразделений, выходы кораблей и вождения боевых машин.

Важное место в повышении уровня боевой подготовки войск отведено проведению военных учений, в том числе международных. Подразделения Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, Военно-морских сил, специального назначения отработают вопросы взаимодействия на учениях в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Планом предусмотрены комплексная проверка компонентов Сил специальных операций, двухстепенные и двусторонние командно-штабные учения, оперативно-стратегическое специальное учение "Айбар", комплексное учение по реагированию на кризисные ситуации "Бекет", а также мобилизационное учение с органами управления и войсками Восточного региона. Завершится подготовка проведением стратегического командно-штабного учения "Айбалта", на котором войска покажут все, чему научились в течение года.

Свой уровень профессиональной подготовки казахстанские военнослужащие продемонстрируют и на Армейских международных играх, где участвуют лучшие военные специалисты из более чем 40 стран мира.

В следующем году общевойсковые соединения и части Сухопутных войск вступят в борьбу за обладание званием "Снайперский батальон".

В программу состязаний входят выполнение упражнений стрельб из вооружения боевых машин, стрелкового оружия и оценка навыков офицеров минометных батарей по решению комплексных огневых задач.

Будет сохранена практика внезапных проверок соединений и частей. Оценке подлежат возможности войск по перегруппировке и переброске на незнакомые полигоны для отработки практических действий с проведением боевой стрельбы, в том числе в ночных условиях.

Среди особенностей боевой подготовки - совершенствование новых способов действий войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, подготовки снайперов, операторов БПЛА, дальнейшее развитие армейской тактической стрельбы как элемента огневой подготовки военнослужащих и подразделений.

Необходимо отметить, что деятельность войск предусматривает меры по противодействию COVID-19 с учетом ключевых направлений борьбы, новых штаммов вируса и возможных сценариев дальнейшего развития пандемии.