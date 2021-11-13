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Пересмотреть итоги и сроки внедрения космического мониторинга сельхозземель предлагает "Атамекен"

12.11.2021, 14:53 80083
Пересмотреть итоги и сроки внедрения космического мониторинга сельхозземель предлагает "Атамекен"
Фото: Назира Усенова Атамекен
НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - Большинство сельхозугодий в Казахстане не осваиваются собственниками и землепользователями. В связи с этим национальная палата предпринимателей "Атамекен" предлагает скорректировать космомониторинг земли, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время цифровой мониторинг сельхозземель в Казахстане не выдерживает критики, заявляют представители Палаты. Если внедренный механизм не будет доработан, добросовестным фермерам грозят необоснованные судебные тяжбы. В НПП уверены - проект "сырой" и Министерство сельского хозяйства поторопилось отчитаться о его эффективности. Палата вновь обратилась в правительство и МСХ с предложением устранить технические проблемы и тщательнее проработать нормативную базу, сообщается на сайте НПП
 
В Палате отметили, что в Казахстане 108 млн гектаров земель вовлечено в сельскохозяйственный оборот, но, к сожалению, большинство сельхозугодий не осваиваются собственниками и землепользователями. При этом для новых инвесторов свободных земель у акиматов нет. Единственный выход - изъять земли у недобросовестных фермеров и передать их тем, кто реально готов на них работать. Однако возможностей качественно контролировать использование каждого гектара в стране нет, утверждают в НПП. Пилотный проект не ответил на поставленные вопросы, а лишь добавил новых.
 

Одна из основных проблем неэффективного государственного контроля за использованием земель - ограниченный штат земельных инспекторов, которые физически не в состоянии охватить проверками все сельхозугодья. Автоматизация контроля, в том числе с внедрением космического мониторинга, должна решить эту проблему. "Атамекен" с самого начала поддерживал инициативу Минсельхоза о необходимости внедрения космомониторинга. Но то, как она была реализована, вызывает у НПП и всего бизнес-сообщества массу вопросов. Мы считаем, что пилотный проект проведен формально, работа над ошибками не сделана", - отметила директор департамента строительства и земельных отношений Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", Назира Усенова.

 
Внедрить космомониторинг в Казахстане в пилотном режиме два года назад поручил президент Касым-Жомарт Токаев. 20 декабря 2019 года, выступая на заседании Национального совета общественного доверия, глава государства отметил, что пилот должен выявить и устранить возможные неточности.
 
Однако Министерство сельского хозяйства, не запустив космомониторинг в пилотном режиме, прописало норму о его обязательном внедрении по всей стране с 1 января 2021 года, независимо от того, как будет проведен пилот.
 
Негодование фермеров вызвал сомнительный выбор пилотных регионов, который не был согласован с общественностью и "Атамекеном". Для пилота отобрали три области со схожими природно-климатическими условиями: Восточно-Казахстанскую, Акмолинскую и Костанайскую области, а также, пустынную Мангистаускую область.
 
По мнению бизнеса, для объективной оценки пилот должен был быть проведен в регионах с разными природно-климатическими условиями, специализацией и спецификой ведения сельского хозяйства. В пилот не вошла ни одна область из южных регионов, где природно-климатические условия сильно отличаются от северных, а сельхозформирования представлены преимущественно мелкими хозяйствами.
 

Это еще не полноценный космомониторинг, который мог бы полностью исключить необходимость выезда на поле и принимать решения сидя в кабинете. Пока это всего лишь сверка данных. И она требует уточнений. Данные космомониторинга должны быть первым сигналом, что на участке, возможно, есть нарушения. Дальше эти данные должны быть перепроверены инспектором. Должен быть выезд, фиксация нарушения, время для исправления нарушения и только после, какое – то процессуальное решение. Здесь Qolday не пошёл к нам навстречу, нам он говорит - нет, автоматическое расторжение договора. Не надо никуда выезжать. Но, к примеру, они делают выводы по спектральному анализу, по цвету почвы. Мы стали разбираться. Оказывается, полынь и житняк дают одинаковый цвет. Что это значит? Что без выезда на поле вы не определите, дикорастущее это растение или высаженное", - отмечает Ербол Есенеев, директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП "Атамекен".

 
Приказ Минсельхоза утвердил и новые требования по формированию и постоянному ведению книг истории полей и пастбищ на специализированном веб-портале. Один из поводов для изъятия земельного участка - невыполнение этих требований.
 

Несмотря на "чувствительность" земельных вопросов, Минсельхоз ввел на уровне подзаконного акта новые требования и понятия, не предусмотренные законом, без проведения анализа регуляторного воздействия. При этом сами Правила приняты с существенными нарушениями требований действующего законодательства. На обсуждение с общественностью и бизнесом была предложена одна редакция, а в органах юстиции зарегистрирована другая. Подобное игнорирование требований закона недопустимо при принятии таких важных документов, тем более, когда речь идет об изъятии земель", - подчеркнул заместитель председателя правления НПП, Талгат Темирханов.

 
Минсельхоз отчитался главе государства, что, благодаря космомониторингу, в стране выявлено более 7 млн гектаров неиспользуемых пастбищ. Но в "Атамекен" отмечают, что для определения пастбищ, которые не используются, космоснимки не нужны. Это простая математика. Не выходя из кабинета, зная площадь участка и поголовье скота у фермера, можно вычислить, соответствует ли оно утвержденному нормативу. Количество скота не должно быть менее 20% и более 100% от так называемой предельно допустимой нормы нагрузки. Она зависит от целого ряда показателей: типа пастбища, природно-климатической зоны, качественного состояния почвы и так далее. 
 
Обо всех недоработках проведенного пилота акиматы рассказывали еще в прошлом году, на коллегии Минсельхоза, с участием НПП. К примеру, в Костанайской области, погрешность результатов космомониторинга составила более 75%. Выяснилось, что 376 тыс. гектаров, выявленных космомониторингом как неиспользуемые земли, 282 тыс. гектаров фактически засевались, обрабатывались под пар, либо были заняты многолетними травами.
 
Актуальными данными, ни цифровыми, ни бумажными, госорганы сегодня в полном объеме не располагают. Кроме того, есть значительные расхождения сведений базы данных земельного кадастра с фактическими данными. Это не позволяет применять объективные показатели в рамках космомониторинга и ставит под сомнение достоверность его результатов.
 

Космомониторинг нужен безусловно. Это новый цифровой механизм отслеживания земли. Территории у нас большие. Но космосъемок недостаточно, это уже точно доказано. Здесь ставилась речь о том, что с помощью космомониторинга изымать те земли, которые не используются или неэффективно используются. По пилоту, который был проведен в 4 областях в прошлом году, сами акиматы сказали, что для изъятия на основе космосъемки, он точно не показывает. Моя подсказка министру – не повторять ошибок, не гнать лошадей. Но, министр всегда зажат между посевной и уборкой. А это гонка, к сожалению. Оперативно-текущие вопросы съедают системные", - заявил председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов.

 
Руководство Минсельхоза пообещало, что все выявленные в ходе пилота недостатки будут устранены, а Правила доработаны. По информации "Атамекена", спустя почти год после завершения пилота, ни технически, ни нормативно, механизм доработан не был. "Атамекен" настаивает на пересмотре итогов пилотного и пересмотре сроков внедрения космического мониторинга сельхозземель до устранения всех недостатков.
 

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На предмет ценового сговора проверяют 7 казахстанских птицефабрик

13.11.2021, 12:43 13339
На предмет ценового сговора проверяют 7 казахстанских птицефабрик
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции по признакам антиконкурентных согласованных действий по установлению цен начало расследования в отношении 7 птицефабрик, осуществляющих реализацию куриных яиц в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях. 
 
В адрес субъектов рынка куриных яиц, мяса птицы и сахара направлены 12 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и применения разных цен. 
 
Заключен 1 акт антимонопольного комплаенса с оптовым поставщиком Восточно-Казахстанской области.
 
 В целом по республике заключено 140 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями. 
 

За прошедшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%. За счет принятых мер вторую неделю подряд отмечается снижение цен на картофель (-0,4%), лук (-1,3%) и морковь (-2%). За неделю также зафиксировано снижение темпов роста цен на капусту - до 0,1%", - сообщили в пресс-службе правительства.

 
Финансирование "оборотной схемы" в регионах достигло 47,9 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 95,7%. 
 
Отмечается, что эффективная работа по "оборотной схеме" отмечается в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. 
 
Мамин поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания, а также сдерживанию общего уровня инфляции в пределах 8,5%. 
 
Акиматам регионов дано поручение обеспечить доведение до рекомендованных объемов финансирование по "оборотной схеме", пятимесячного запаса по продовольствию, своевременно организовать заключение форвардных контрактов между торговыми сетями и производителями.

Напомним, цены на яйца в Казахстане за год выросли на 16%. В четырех регионах яйца подорожали более чем на 20%.

 

В ЕАЭС утверждены направления промышленного сотрудничества до 2025 года

13.11.2021, 10:55 16444
В ЕАЭС утверждены направления промышленного сотрудничества до 2025 года
Фото: eec.eaeunion.org
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии утвердил План мероприятий по реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в Евразийском экономическом союзе до 2025 года (ОНПС-25), принятых Евразийским межправительственным советом в апреле этого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна, план представляет собой дорожную карту, по которой ЕЭК и уполномоченные органы Союза будут работать в ближайшие годы.
 

Документ включает в себя перечень соответствующих мероприятий по всем шести направлениям, закрепленным в ОНПС-2025. По всем предусмотренным мероприятиям определены ответственные исполнители, сроки и конкретная форма их реализации", - подчеркнул министр ЕЭК.

 
ОНПС-2025 - это среднесрочный стратегический документ, который определяет цели, задачи, направления и инструменты сотрудничества, приоритетные виды экономической деятельности через призму взаимодействия стран ЕАЭС в добывающей и обрабатывающей отраслях промышленности и перечень так называемых чувствительных товаров, приоритетных для сотрудничества. 
 
Благодаря документу обновлены и скорректированы ключевые приоритеты промышленного сотрудничества с учетом изменившихся тенденций и стандартов в мировом промышленном производстве, а также наиболее востребованных сегодня направлений промсотрудничества, рассказали в пресс-службе ЕЭК.
 

Документ является логическим продолжением и имплементацией Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В ОНПС-2025 включен ряд новых направлений. Это использование потенциала рынка Союза, совместная работа на экспортных рынках, инновационное сотрудничество, стратегические направления углубления промышленной интеграции, совершенствование системы маркировки и прослеживаемости промтоваров в рамках ЕАЭС. Этот документ - правовая основа для развития и углубления промышленной кооперации в Союзе до 2025 года", - резюмировал Камалян.

 
В пресс-службе ЕЭК также проинформировали, что свет ЕЭК одобрил проект Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме. Изменения фиксируют в праве Союза термин "услуги в электронной форме" и способы уплаты НДС при оказании таких услуг.
 
Наднациональный механизм предусматривает упрощенную постановку на налоговый учет и уплату НДС на электронные услуги по месту потребления услуги. Он также включает упрощённую подачу налоговой декларации в информационном ресурсе налогового органа и возможность уплаты НДС как лично налогоплательщиком, так и посредником, участвующим в расчетах.
 

Предлагаемый порядок взимания НДС в отношении услуг в электронной форме создает равные условия налогообложения как внутри Союза, так и с третьими странами с прозрачным и четким механизмом уплаты НДС, упрощает налоговое администрирование, а также существенно облегчает ведение бизнеса в области реализации электронных услуг", – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.

 
Ожидается, что документ будет подписан главами государств-членов по завершении внутригосударственных процедур.

Ранее сообщалось, что Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новый порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия.
 

Порядок ввоза продукции, подлежащей оценке соответствия, утвержден в ЕАЭС

13.11.2021, 10:22 23221
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новый порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Определена продукция, при ввозе которой необходимо представлять в таможенные органы документы об оценке соответствия. Перечислены документы, необходимые таможенному декларанту для подтверждения мер техрегулирования. С шести до четырех сокращен перечень таможенных процедур, при помещении под которые таможенные органы требуют документы об оценке соответствия", - сообщает пресс-служба ЕЭК.

 
В ЕЭК пояснили, что для обеспечения прослеживаемости в цепочке декларант - изготовитель - заявитель при ввозе продукции серийного производства порядком ограничен перечень лиц, которые могут использовать документы об оценке соответствия такой продукции при таможенном декларировании. Это позволит таможенным органам контролировать ввоз небезопасной продукции на территорию ЕАЭС.
 

Для таможенных процедур, предусмотренных порядком, установлен ряд исключений, которые применяются при ввозе определенных категорий товаров или в специальных целях. В таком случае представление таможенным органам документов об оценке соответствия не требуется", - отметили в пресс-службе.

 
Инструменты контроля внешнего контура Союза, заложенные в документе, позволят максимально эффективно предотвратить попадание на внутренний рынок Союза опасной продукции из третьих стран. При этом добросовестные участники рынка не будут перегружены избыточными мерами таможенного контроля.
 
Разработка новой редакции порядка велась с учетом правоприменительной практики действующего Положения о порядке ввоза, для его приведения в соответствие с Договором о Союзе и Таможенным кодексом ЕАЭС, добавили в пресс-службе.
 
 

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