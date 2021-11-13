Пересмотреть итоги и сроки внедрения космического мониторинга сельхозземель предлагает "Атамекен"

Фото: Назира Усенова Атамекен

НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - Большинство сельхозугодий в Казахстане не осваиваются собственниками и землепользователями. В связи с этим национальная палата предпринимателей "Атамекен" предлагает скорректировать космомониторинг земли, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время цифровой мониторинг сельхозземель в Казахстане не выдерживает критики, заявляют представители Палаты. Если внедренный механизм не будет доработан, добросовестным фермерам грозят необоснованные судебные тяжбы. В НПП уверены - проект "сырой" и Министерство сельского хозяйства поторопилось отчитаться о его эффективности. Палата вновь обратилась в правительство и МСХ с предложением устранить технические проблемы и тщательнее проработать нормативную базу, сообщается на сайте НПП

В Палате отметили, что в Казахстане 108 млн гектаров земель вовлечено в сельскохозяйственный оборот, но, к сожалению, большинство сельхозугодий не осваиваются собственниками и землепользователями. При этом для новых инвесторов свободных земель у акиматов нет. Единственный выход - изъять земли у недобросовестных фермеров и передать их тем, кто реально готов на них работать. Однако возможностей качественно контролировать использование каждого гектара в стране нет, утверждают в НПП. Пилотный проект не ответил на поставленные вопросы, а лишь добавил новых.

Одна из основных проблем неэффективного государственного контроля за использованием земель - ограниченный штат земельных инспекторов, которые физически не в состоянии охватить проверками все сельхозугодья. Автоматизация контроля, в том числе с внедрением космического мониторинга, должна решить эту проблему. "Атамекен" с самого начала поддерживал инициативу Минсельхоза о необходимости внедрения космомониторинга. Но то, как она была реализована, вызывает у НПП и всего бизнес-сообщества массу вопросов. Мы считаем, что пилотный проект проведен формально, работа над ошибками не сделана", - отметила директор департамента строительства и земельных отношений Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", Назира Усенова.

Внедрить космомониторинг в Казахстане в пилотном режиме два года назад поручил президент Касым-Жомарт Токаев. 20 декабря 2019 года, выступая на заседании Национального совета общественного доверия, глава государства отметил, что пилот должен выявить и устранить возможные неточности.

Однако Министерство сельского хозяйства, не запустив космомониторинг в пилотном режиме, прописало норму о его обязательном внедрении по всей стране с 1 января 2021 года, независимо от того, как будет проведен пилот.

Негодование фермеров вызвал сомнительный выбор пилотных регионов, который не был согласован с общественностью и "Атамекеном". Для пилота отобрали три области со схожими природно-климатическими условиями: Восточно-Казахстанскую, Акмолинскую и Костанайскую области, а также, пустынную Мангистаускую область.

По мнению бизнеса, для объективной оценки пилот должен был быть проведен в регионах с разными природно-климатическими условиями, специализацией и спецификой ведения сельского хозяйства. В пилот не вошла ни одна область из южных регионов, где природно-климатические условия сильно отличаются от северных, а сельхозформирования представлены преимущественно мелкими хозяйствами.

Это еще не полноценный космомониторинг, который мог бы полностью исключить необходимость выезда на поле и принимать решения сидя в кабинете. Пока это всего лишь сверка данных. И она требует уточнений. Данные космомониторинга должны быть первым сигналом, что на участке, возможно, есть нарушения. Дальше эти данные должны быть перепроверены инспектором. Должен быть выезд, фиксация нарушения, время для исправления нарушения и только после, какое – то процессуальное решение. Здесь Qolday не пошёл к нам навстречу, нам он говорит - нет, автоматическое расторжение договора. Не надо никуда выезжать. Но, к примеру, они делают выводы по спектральному анализу, по цвету почвы. Мы стали разбираться. Оказывается, полынь и житняк дают одинаковый цвет. Что это значит? Что без выезда на поле вы не определите, дикорастущее это растение или высаженное", - отмечает Ербол Есенеев, директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП "Атамекен".

Приказ Минсельхоза утвердил и новые требования по формированию и постоянному ведению книг истории полей и пастбищ на специализированном веб-портале. Один из поводов для изъятия земельного участка - невыполнение этих требований.

Несмотря на "чувствительность" земельных вопросов, Минсельхоз ввел на уровне подзаконного акта новые требования и понятия, не предусмотренные законом, без проведения анализа регуляторного воздействия. При этом сами Правила приняты с существенными нарушениями требований действующего законодательства. На обсуждение с общественностью и бизнесом была предложена одна редакция, а в органах юстиции зарегистрирована другая. Подобное игнорирование требований закона недопустимо при принятии таких важных документов, тем более, когда речь идет об изъятии земель", - подчеркнул заместитель председателя правления НПП, Талгат Темирханов.

Минсельхоз отчитался главе государства, что, благодаря космомониторингу, в стране выявлено более 7 млн гектаров неиспользуемых пастбищ. Но в "Атамекен" отмечают, что для определения пастбищ, которые не используются, космоснимки не нужны. Это простая математика. Не выходя из кабинета, зная площадь участка и поголовье скота у фермера, можно вычислить, соответствует ли оно утвержденному нормативу. Количество скота не должно быть менее 20% и более 100% от так называемой предельно допустимой нормы нагрузки. Она зависит от целого ряда показателей: типа пастбища, природно-климатической зоны, качественного состояния почвы и так далее.

Обо всех недоработках проведенного пилота акиматы рассказывали еще в прошлом году, на коллегии Минсельхоза, с участием НПП. К примеру, в Костанайской области, погрешность результатов космомониторинга составила более 75%. Выяснилось, что 376 тыс. гектаров, выявленных космомониторингом как неиспользуемые земли, 282 тыс. гектаров фактически засевались, обрабатывались под пар, либо были заняты многолетними травами.

Актуальными данными, ни цифровыми, ни бумажными, госорганы сегодня в полном объеме не располагают. Кроме того, есть значительные расхождения сведений базы данных земельного кадастра с фактическими данными. Это не позволяет применять объективные показатели в рамках космомониторинга и ставит под сомнение достоверность его результатов.

Космомониторинг нужен безусловно. Это новый цифровой механизм отслеживания земли. Территории у нас большие. Но космосъемок недостаточно, это уже точно доказано. Здесь ставилась речь о том, что с помощью космомониторинга изымать те земли, которые не используются или неэффективно используются. По пилоту, который был проведен в 4 областях в прошлом году, сами акиматы сказали, что для изъятия на основе космосъемки, он точно не показывает. Моя подсказка министру – не повторять ошибок, не гнать лошадей. Но, министр всегда зажат между посевной и уборкой. А это гонка, к сожалению. Оперативно-текущие вопросы съедают системные", - заявил председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов.

Руководство Минсельхоза пообещало, что все выявленные в ходе пилота недостатки будут устранены, а Правила доработаны. По информации "Атамекена", спустя почти год после завершения пилота, ни технически, ни нормативно, механизм доработан не был. "Атамекен" настаивает на пересмотре итогов пилотного и пересмотре сроков внедрения космического мониторинга сельхозземель до устранения всех недостатков.