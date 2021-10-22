В Казахстане определен порядок психологического отбора граждан при призыве на воинскую службу

НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Руслан Сакеев назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Постановлением правительства РК Сакеев Руслан Кенесарович назначается на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Руслан Сакеев родился в 1978 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный юридический университет, Карагандинский институт актуального образования "Болашак".

Трудовую деятельность начал в 1999 году преподавателем филиала Казахского гуманитарно-юридического университета.

В 1999-2003 годы занимал различные должности в Казахском гуманитарно-юридическом университете. В 2003 году являлся помощником депутата Сената Парламента.

В 2003-2005 годы занимал различные должности в департаменте внутренней политики Карагандинской области. В 2005-2006 годы - заведующий отделом анализа и мониторинга социальных программ и человеческого фактора аппарата акима Карагандинской области.

В 2006-2007 годы - замначальника управления экспертизы и регистрации Комитета по делам религий в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

В разные годы работал в частном секторе. В 2014-2015 годы - руководитель проекта группы управления проектом "Модернизация технического и профессионального образования" в Министерстве образования и науки Республики Казахстан.

В 2017-2019 годы - советник акима; заместитель акима Мангистауской области. С октября 2019 года по настоящее время - заместитель председателя правления НАО "Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизованного диалога".

С марта 2020 года по настоящее время являлся председателем правления ОФ "BIRGEMIZ", созданного по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева.