В Казахстане определен порядок психологического отбора граждан при призыве на воинскую службу

НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - В Министерстве обороны продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок призыва граждан на воинскую службу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В приказ министра обороны от 21 мая 2019 года №355 "Об утверждении Правил организации воспитательной, социально-правовой, психологической и идеологической работы с личным составом Вооруженных сил Республики Казахстан" вносится изменение, касающееся правил призыва граждан на срочную воинскую службу", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Казахстан.
Проектом предусмотрен порядок исследования индивидуальных психологических характеристик призывников и определение степени их годности к службе в Вооруженных силах.
В ведомстве сообщили, что внесение изменения обеспечит создание базы нормативных документов по организации отбора призывного контингента с соответствующими морально-психологическими качествами на срочную воинскую службу в Вооруженные силы Республики Казахстан.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.