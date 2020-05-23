В Казахстане оптимизируют госСМИ

Алматы. 22 мая. Kazakhstan Today - Правительство РК утвердило Национальный план развития сферы информации на 2020-2022 годы, согласно которому ряд государственных СМИ будет оптимизирован, передает Kazakhstan Today.

Оптимизация затронет АО "Егемен Казакстан", АО "Казахстанская правда", АО "Хабар", АО "РТРК "Казахстан", ТОО "Казмедиаорталыгы", АО "Казтелерадио", пишет Kazpravda.kz

Ожидается, что за счет этого удастся сократить государственное участие в части финансирования госмедиа.

Для повышения конкурентоспособности отечественных СМИ предусмотрен пересмотр подходов государственной поддержки. Необходимо рассмотреть исключение выделения средств из государственного информационного заказа на производство новостных материалов, тем самым направив их на освещение социально значимых тем.

Данная мера может быть осуществлена в рамках проведения государственной информационной политики в Интернете, периодических печатных изданиях.

Наряду с этим, необходимо предусмотреть акцентирование на аналитический контент у печатных СМИ. В силу объективных причин, таких как оперативность публикации новостных материалов интернет-ресурсами, целесообразно печатным СМИ занять нишу аналитического контента, включая журналистские расследования, обзорные материалы, экспертные статьи и другое", - говорится в плане.

Также будет произведена оптимизация субъектов квазигосударственного сектора в сфере информации.

На сегодняшний день медиахолдинги позволяют решить множество задач и имеют ряд преимуществ, включая централизацию организационной деятельности, возможность оперативного финансово-экономического решения вопросов, оптимизацию затрат, в том числе экономию на административно-техническом персонале. Создание медиа холдингов позволяет сконцентрировать внимание на творческом потенциале организации", - отмечено в документе.

В части совершенствования правового регулирования сферы информации будет определен правовой статус интернет-каналов, продакшн-студий и блогеров.

Развитие сети Интернет способствует развитию новых видов журналистики, в том числе гражданской. Сегодня благодаря росту аудитории социальных сетей и различных сетевых платформ блогеры оказывают значительное влияние на информированность аудитории по широкому спектру вопросов и общественное мнение в целом". В целях правового регулирования деятельности блогеров многие страны руководствуются рядом международных документов… С учетом международного опыта целесообразно правовое обеспечение деятельности отечественных блогеров, основанное на принципе добровольности", - отмечено в нацплане.

Данная мера могла бы обеспечить блогеров правами, включая право на аккредитацию в государственных и международных организациях, и защитой (опознавательные знаки при ликвидации чрезвычайных ситуаций, освещении вооруженных спецопераций и другое), которые являются жизненно важной частью работы журналистов, считают в МИОР.

Так, будут созданы холдинги печатных, интернет-СМИ, телеканалов, кроме того, организуют медийный технологический холдинг.

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