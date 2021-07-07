В Казахстане отмечают День столицы

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - 6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник – День столицы, установленный законом РК "О внесении дополнения в закон Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" от 25 июня 2008 года №47-IV, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстанцы отдыхают в этот день.

В 2021 году столице исполнилось 23 года. В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году в Казахстане большинство праздничных мероприятий пройдут в онлайн-формате.

В этот же день свой день рождения отмечает Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ему исполнился 81 год.

На имя Нурсултана Назарбаева поступает праздничная корреспонденция от лидеров зарубежных государств по случаю празднования Дня столицы и дня рождения Елбасы, сообщила пресс-служба Елбасы.

В своей телеграмме президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что впечатляющие успехи, достигнутые Казахстаном в социальном, экономическом и общественно-политическом развитии, неразрывно связаны с именем Первого Президента.

Трудно переоценить Ваш личный вклад в построение и укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами. Уверен, что эти отношения, а также конструктивное взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС будут и впредь развиваться на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения безопасности на евразийском пространстве", - говорится в телеграмме Путина.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин особо отметил успехи в укреплении и развитии двусторонних отношений Казахстана и Китая.

Вы всегда будете оставаться хорошим другом Китая. Я высоко ценю Ваш неоценимый вклад в развитие отношений между Казахстаном и Китаем. Верю, что Вы и впредь будете уделять внимание и оказывать поддержку укреплению дружбы между нашими государствами", - написал Си Цзиньпин.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил вклад Нурсултана Назарбаева в углубление многостороннего сотрудничества между узбекским и казахским народами.

Мы признаем Вас в качестве великого лидера многонационального народа Казахстана, видного государственного деятеля и талантливого политика, имеющего огромное уважение не только в нашем регионе, но и во всем мире. Благодаря Вашей плодотворной деятельности и проводимой мудрой внутренней и внешней политике Вы достигли того, что Республика Казахстан заняла одно из достойных мест на международной арене", - говорится в телеграмме президента Республики Узбекистан.

В своем письме президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подчеркнул роль Елбасы в становлении и процветании независимого Казахстана.

Ваша многолетняя продуктивная деятельность в качестве Первого Президента Республики Казахстан по праву снискала Вам заслуженный авторитет и всеобщее уважение. С Вашим именем неразрывно связаны все грандиозные достижения современного Казахстана в социально-экономическом и общественно-политическом развитии, в укреплении его авторитета на международной арене", - говорится в телеграмме Рахмона.

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал Первому Президенту Казахстана крепкого здоровья, долголетия и новых успехов в его деятельности во благо процветания Казахстана.

Ваш уникальный опыт государственного строительства и жизненная мудрость являются образцом преданного служения высшим интересам народа дружественного Казахстана. Верю, что заложенный благодаря Вашим усилиям прочный фундамент отношений устойчивого партнерства между Украиной и Республикой Казахстан и в дальнейшем будет служить углублению взаимовыгодного сотрудничества в интересах обоих государств", - написал Зеленский.

Теплые слова поздравления и добрые пожелания также содержатся в телеграмме президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Во время нашей встречи в рамках моего визита в Казахстан в 2019 году я был впечатлен Вашим многолетним опытом и мудростью. Вы сыграли ключевую роль в том, что за 30 лет своей независимости Казахстан достиг значительных результатов. Благодаря своим лидерским качествам, Вы создали прочный фундамент для дальнейшего развития государства", - говорится в телеграмме.

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