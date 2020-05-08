В Казахстане отмечают День защитника Отечества

Нур-Султан. 7 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в Казахстане отмечается День защитника Отечества, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 7 мая 1992 года, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев издал указ о создании Вооруженных сил РК. Через 20 лет, в 2012 году, в законодательство были внесены изменения, согласно которым 7 мая объявлено государственным праздником - Днем защитника Отечества. С 2013 года этот день является выходным.

По традиции в этот день в Казахстане начинались праздничные мероприятия, посвященные не только Дню защитника Отечества, но и Дню Победы в Великой Отечественной войне. Однако в этом году эпидемия коронавируса не дала казахстанцам возможности выйти на улицу и сообща поздравить защитников Отечества и ветеранов. Часть мероприятий будет проводиться без участия зрителей, их будут транслировать по телевидению. Другая часть праздничных мероприятий и концертов переведена в онлайн-формат.

Глава государства, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества.

Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Лучшие традиции казахстанской армии являются естественным продолжением героизма наших предков, отважно защищавших родную землю, а также беспримерных подвигов участников Великой Отечественной войны. Свою боевую выучку и крепость духа военнослужащие успешно демонстрируют и в наши дни, надежно защищая Независимость Казахстана. В этот славный день мы чествуем всех, кто посвятил себя ратному делу и хранит верность присяге. Со словами благодарности обращаюсь к тем, кто находится на боевом посту, несет службу в подразделениях армии и флота, охраняет государственную границу и воздушное пространство Республики Казахстан", - сказал президент.

Он отметил, что особой признательности заслуживает активное участие военнослужащих в борьбе с пандемией коронавируса, в том числе призванных на специальные сборы. Они показывают пример истинного патриотизма и доблестного служения стране.

Укрепление оборонного потенциала, поддержка военных и их семей являются приоритетными задачами нашего государства. Желаю всем военнослужащим крепкого здоровья, благополучия, новых свершений в благородном и почетном деле служения Родине!" - резюмировал Токаев.

С поздравлением к казахстанцам также обратился Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Дорогие казахстанцы! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 7 мая 1992 года мной был подписан указ о создании Вооруженных сил Республики Казахстан. С момента обретения независимости мы всегда уделяли особое внимание вопросам обеспечения военной безопасности нашей страны, предотвращению вооруженных конфликтов, развитию Вооруженных сил. Сильная и боеспособная армия - один из важнейших атрибутов суверенного государства. Казахстанская армия оснащена самым современным вооружением, на регулярной основе проводятся учения. Важное значение отводится обеспечению социальной поддержки военнослужащих. Люди в военной форме достойно выполняют все поставленные перед ними задачи, проявляя доблесть и отвагу и в мирное время. Сегодня многие из них находятся на "передовой" борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, охраняя правопорядок и принимая участие в противоэпидемических мероприятиях. Обращаюсь к вам, защитники Отечества, с честью оберегайте спокойствие родной земли. Будьте эталоном ответственности, справедливости и патриотизма. Наша общая задача - сохранить и защитить наши главные ценности: единство, независимость и стабильность. С праздником вас, дорогие казахстанцы! Желаю всем крепкого здоровья, сил и благополучия", - говорится в поздравлении.

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