В Казахстане отмечают Национальный день печати

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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года порядка 1,4 млн казахстанцев получили социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по пяти социальным рискам на общую сумму 958,3 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





Социальная выплата по случаю утраты трудоспособности назначается участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственному социальному пособию по инвалидности, которое выплачивается за счет бюджетных средств. Выплата из ГФСС осуществляется в период утраты общей трудоспособности со степенью от 30% до 100%, установленной медико-социальной экспертизой и не зависит от продолжения трудовой деятельности", - проинформировали в Минтруда.





За 2024 год выплату по случаю утраты трудоспособности получили более 102 тыс. человек на сумму 46,6 млрд тенге, что на 20% больше по сравнению с 2023 годом. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил 60 407 тенге.





Социальная выплата по случаю потери кормильца назначается лицам, которые были на иждивении у участника системы дополнительно к государственному социальному пособию по потере кормильца за счет средств бюджета. Выплата из ГФСС осуществляется до достижения иждивенцами 18 лет, а в случае очной формы обучения - до 23 лет.





За отчетный период указанную выплату получили 67,9 тыс. семей, потерявших кормильца, на сумму 33,8 млрд тенге, что на 26% больше по сравнению с 2023 годом. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил 64 772 тенге.





Социальная выплата по случаю потери работы из ГФСС назначается участнику системы независимо от причины его увольнения. Главное условие для назначения - это регистрация в качестве безработного. В зависимости от стажа участия в системе выплата осуществляется от 1 до 6 месяцев. Ее размер зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года перед регистрацией в качестве безработного и стажа участия в системе.





В прошлом году указанная выплата осуществлена на сумму 88,2 млрд тенге, ее получили 293,6 тыс. человек, что на 31% превысило количество получателей за 2023 год. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил 81 500 тенге.





Социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначается на все дни отпуска по беременности и родам. Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.





Данную единовременную выплату в 2024 году получили 245,7 тыс. будущих мам на общую сумму 385,6 млрд тенге, которая на 11% больше суммы, выплаченной в 2023 году. Средний размер назначенной выплаты составил 1 621 299 тенге.





Ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет назначается участнику системы с даты рождения ребенка. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.





За 2024 год данная выплата назначена 276,8 тыс. человек и ежемесячный средний размер выплаты составил 86 758 тенге. Всего получателями выплаты в 2024 году стали 672,6 тыс. человек. Выплата произведена на сумму 404,1 млрд тенге, что в 1,4 раза больше суммы за 2023 год.





Таким образом, социальная защита работающих граждан за счет участия в системе обязательного социального страхования гораздо выше, чем неработающих, отметили в ведомстве.