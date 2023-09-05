В Казахстане отменили таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа

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Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан отменили таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа, - В Республике Казахстан отменили таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа, сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей "Атамекен".





Удалось добиться установления нулевой ставки таможенного сбора за оформление товаров низкой стоимости (до 200 евро). Соответствующее постановление правительства было принято в августе", - проинформировали в палате.





В пресс-службе напомнили, что с начала года по предписаниям транспортной прокуратуры участники ВЭД были вынуждены платить таможенные сборы по 20 тысяч тенге за каждый перечень и каждое заявление, подаваемые в упрощенном порядке в качестве декларации на товары. То есть за то, что ранее никогда не оплачивалось, пояснили в НПП.





Подчеркивается, что это приостановило все экспортно-импортные операции по низкостоимостным грузам курьерских компаний и оказало отрицательное влияние на работу отечественных интернет-магазинов.





Если оплачивать таможенный сбор не на уровне одной декларации, а на уровне количества индивидуальных накладных, то если в одной партии товаров экспресс-доставки заявляется 500 накладных, то общая сумма таможенного сбора составит 10 млн тенге вместо 20 тысяч. Это идет вразрез с международными стандартами. Поэтому для решения вопроса мы инициировали совещания сразу с несколькими госорганами, где доказали, что их действия неправомерны, и рекомендовали внести изменения в постановление правительства", - отметила управляющий директор департамента таможенного администрирования НПП "Атамекен" Дина Мамашева.





По словам генерального директора DHL Express Казахстан Евгения Багдашкина, курьерская компания возобновила работу по доставке посылок из-за рубежа, в том числе в таком важном сегменте, как интернет-магазины.





Прозрачность и предсказуемость таможенных требований имеют для экспресс-бизнеса первостепенное значение. Так как он зависит от доставки товаров клиентам в определенное время. Мы рады, что благодаря Национальной палате удалось преодолеть барьер в виде требования об уплате сборов за оформление упрощенных форм таможенных деклараций", - добавил он.



