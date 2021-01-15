В Казахстане отменят наказания за несвоевременную регистрацию прав на недвижимость

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Сенат парламента Казахстана в двух чтениях принял законопроект по совершенствованию сферы государственной регистрации прав на недвижимое имущество, передает Kazakhstan Today.

Документ направлен на подпись главе государства.

Законопроект предусматривает отмену административной ответственности за несвоевременную регистрацию прав на недвижимость.

Будет упрощена процедура оформления документов на земельный участок и госрегистрации прав на недвижимое имущество.

Предусматривается механизм оформления документов, подтверждающих снос объекта, который позволит собственникам обращаться за государственной регистрацией прекращения прав на снесенные объекты недвижимости.

Ведение учета и регистрация актов о сносе зданий и сооружений возлагается на местные исполнительные органы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Предусмотрены нормы, направленные на получение информации из правового кадастра за счет интеграции информационной системы правового кадастра и информационных систем уполномоченных органов и организаций. Также расширяются вопросы электронной регистрации недвижимого имущества. Для этого заинтересованным органам предоставляется возможность направлять электронные копии правоустанавливающих документов для государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

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