В Казахстане пассажиров будут оповещать о задержке поезда

Астана. 6 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане создана система оповещения пассажиров о задержке поезда, передает Kazakhstan Today.





По аналогии с воздушным транспортом создана система оповещения пассажиров при опоздании поездов более чем на три часа, которая будет полноценно функционировать с 1 января 2019 года. На сайте www.bilet.railways.kz внедрена функция "лист ожидания". Если в предполагаемом поезде отсутствуют свободные места, пассажир может оставить личные данные, и при появлении мест он будет проинформирован посредством сообщения на электронную почту и в личном кабинете", - сообщила пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК.





При этом на всех социально значимых межобластных поездах поэтапно запускается мультимедийный развлекательный WI-FI сервер.





Об этих нововведениях стало известно на брифинге с участием председателя Комитета транспорта МИР РК Асета Асавбаева и председателя первого антикоррупционного медиа-центра Толегена Байгулова.





На мероприятии также обсуждалась тема ценообразования при перевозках пассажиров на поездах "Тулпар-Тальго". Как отметил Асавбаев, данные поезда не финансируются из государственного бюджета и запущены национальным перевозчиком по своему усмотрению как альтернатива к существующим стандартным поездам. В этой связи для покрытия убытков перевозчик самостоятельно устанавливает ценовую политику.





Участники брифинга также напомнили, что профильный комитет налаживает обратную связь с пассажирами. Запущен единый колл-центр по рассмотрению обращений пассажиров на базе номера 1433, который функционирует в круглосуточном режиме.





Председатель Комитета транспорта обратился к казахстанцам с просьбой сообщать по номеру 1433 о нарушениях правил перевозок в поездах, провозе пассажиров без проездного документа, ненадлежащем состоянии постельных принадлежностей.





За 10 месяцев текущего года железнодорожным транспортом Казахстана перевезено свыше 19 млн пассажиров. В рамках создания нормативных условий с 2017 года закуплено свыше 220 новых вагонов. Проводится целенаправленная работа по повышению уровня сервиса и качества предоставляемых услуг пассажирам. Ежегодно 30% от штата работников поездной бригады проходят обучение этике и манерам обращения с пассажирами.





В 2019 году в рамках внесения изменений в Правила перевозок льготу на проезд в размере 50% для лиц с ограниченными возможностями І группы планируется внедрить на все стандартные пассажирские поезда.





На всех социально-значимых поездах применяется система динамического ценообразования. При раннем планировании перевозок пассажирам предоставляется возможность выкупить проездной документ со скидкой до 25%.





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