В Казахстане перенесут дни отдыха в июле 2023 года

Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подготовлен проект постановления правительства Казахстана "О переносе дней отдыха в 2023 году".

В соответствии с документом планируется перенести день отдыха с субботы 1 июля 2023 года на пятницу 7 июля 2023 года. 6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник – День столицы.

В июле 2023 года казахстанцы отдохнут 6, 7, 8 и 9 июля при пятидневной рабочей неделе. При шестидневной рабочей неделе - три дня.

Перенос отдыха планируется для рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни.