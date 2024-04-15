В Казахстане пересмотрят положения концепции развития системы управления водными ресурсами
В документ будут добавлены комплексные меры по предотвращению паводков
Фото: пресс-служба правительства РК
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента Казахстана Министерство водных ресурсов и ирригации пересматривает положения концепции развития системы управления водными ресурсами.
Как сообщила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева, в документ будут добавлены комплексные меры по предотвращению паводков и сокращению ущерба от них.
Что касается ситуации на водохранилищах, то она к этому часу такова:
В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Из-за повышения нерегулируемого стока реки Жабай продолжаются паводки в Атбасаре.
В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища в общей сложности полны на 100%, половодье продолжается. Оба водохранилища работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет. Гидроузлы прошли многофакторное обследование, техническое состояние удовлетворительное. В 2023 году по работе двух гидроузлов была выдана декларация безопасности.
К этому часу уровень реки Есиль в черте Петропавловска - 1243 см, за сутки он вырос на 103 см. Обстановка в регионе остается напряженной. Специалисты проводят работы по пропуску воды.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Обстановка в регионе стабильна.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80%.
В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 89%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу производятся природоохранные попуски. В целом водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 74%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Прогнозы не изменились. Ее прибытие ожидается 16-17 апреля.
В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99%, пик паводка в регионе прошел. Обстановка стабильна.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 93%, пик паводка прошел. Каратомарское водохранилище продолжает работать в транзитном режиме.
Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, в каких регионах сохраняется риск второй волны половодья.