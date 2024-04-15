В каких регионах сохраняется риск второй волны половодья

Фото: МЧС

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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 5411 частных жилых домов и 1607 дворовых территорий. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.





Откачано более 9,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка 2,2 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 3503 жилых домов и 2157 дворовых территорий", - проинформировали в МЧС.





С начала паводка спасено и эвакуировано 111 194 человека, из них 39 222 ребенка. Привлеченными воздушными судами спасено 3575 человек, из них 1157 детей. Вернулось домой 11 950 человек. В пунктах временного размещения находятся 6814 человек, из них 2995 детей. В безопасное место отогнано более 106,5 тысячи сельхозживотных.





На контроле остаются 103 перелива автодорог, 80 размывов автодорог, из них 9 мостов и 71 дорожное полотно. 82 населенных пункта остались без транспортного сообщения.





В Акмолинской области в результате повышения уровня воды на реках Есиль, Коныр в селе Самарка Атбасарского района, селах Пригородное, Кумсуат Жаркаинского района, селах Новобратск, Никольск Буландынского района произошло подтопление 101 частного жилого дома и 42 дворовых территорий. Эвакуировано 163 человека. Работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению в эвакуации продолжаются. Проводится мониторинг за уровнем рек.





В Северо-Казахстанской области из-за поднятия уровня воды на реке Есиль и угрозы подтопления в микрорайоне Борки, улица Карьерная, вблизи микрорайона Хромзавод Петропавловска, в селах Соколовка, Большая Малышка Кызылжарского района произошло подтопление 85 частных жилых домов. Заблаговременно эвакуировано 1003 человека.





В Актюбинской области в связи с повышением уровня воды в реке Тургай в селе Нура Иргизского района произошло подтопление 10 частных жилых домов. Заблаговременно эвакуировано 655 человек. Также вертолетами в села Жайсанбай, Куйлыс было доставлено 2100 кг продовольствия и 1600 литров ГСМ.





В круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах задействовано более 33 тысяч человек.