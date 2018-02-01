Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане планируется перейти на цифровое телевидение к 2021 году. Проект Правил перехода на цифровое эфирное телерадиовещание (ЦЭТВ) опубликован на портале " Открытые НПА ", он доступен для публичного обсуждения до 15 февраля 2018 года, передает Kazakhstan Today.

Наряду с правилами в открытом доступе имеется и проект графика перехода на ЦЭТВ, состоящий из четырех этапов.

Первый этап, до 1 декабря 2018 года, охватит Жамбылскую и Мангистаускую области; второй этап, до 1 июля 2019 года - Южно-Казахстанскую, Атыраускую, Кызылординскую и Алматинскую области; третий этап, до 1 июля 2020 года - Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, Костанайскую, Карагандинскую области; четвертый этап, до 1 июля 2021 года - Западно-Казахстанскую, Акмолинскую, Актюбинскую области, города Астану и Алматы.

Просмотров: 4547