В Казахстане планируется ввести институт петиций

Фото: АФМ

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Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проходит 38-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба АФМ.





В рамках пленарной недели состоялась встреча председателя АФМ Жаната Элиманова с генеральным директором исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ Хамидом Аль Зааби.





Во встрече также приняли участие глава подразделения финансовой разведки ОАЭ Али Файсал Ба’Алави, главный операционный директор Уалид Аль Ауадхи и директор по коммуникациям и стратегическому партнерству Мохамед Шало.





Стороны обсудили вопросы сотрудничества подразделений финансовых разведок двух стран. Особый интерес вызвал опыт ОАЭ по внедрению IT-технологий, основанных на искусственном интеллекте. Казахстан намерен изучить эту практику в целях более эффективного выявления незаконных финансовых операций как на внутреннем, так и на международном уровне.





Кроме того, во исполнение поручения главы государства по возврату незаконно выведенных активов сторонами достигнута договоренность об активизации совместной работы.





Агентством по финансовому мониторингу инициирован вопрос об обучении сотрудников на базе Академии Дубайского международного финансового центра.





В завершение встречи Жанат Элиманов пожелал успешного проведения предстоящего пленарного заседания группы "Эгмонт", которое запланировано на июль этого года в Абу-Даби.





Стороны выразили надежду, что встреча придаст новый импульс для развития и укрепления сотрудничества двух стран в борьбе с легализацией преступных доходов.