Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют снизить штрафы по 150 административным нарушениям, сообщил сегодня на расширенном заседании коллегии Министерства юстиции РК глава ведомства Марат Бекетаев.

По словам министра, Минюст совместно с заинтересованными госорганами, неправительственными организациями и Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передает Kazakhstan Today.

"Данным законопроектом предлагается снизить размеры штрафных санкций более чем по 150 составам административных правонарушений; увеличить статьи, санкции которых предусматривают административное взыскание в виде предупреждения; распространить нормы, позволяющие судье, органу (должностному лицу) при установлении смягчающих обстоятельств; сократить сумму административного штрафа до 30% от общей суммы в отношении должностных и юридических лиц; регламентировать порядок досрочного возобновления действия разрешения при устранении нарушений, явившихся основанием для приостановления", - сообщили по итогам заседания в пресс-службе Министерства юстиции.

Кроме того, в ходе коллегии Бекетаев сообщил, что в связи с поставленными в послании главы государства задачами правительство и Национальная палата "Атамекен" проведут ревизию всего законодательства на предмет усиления защиты прав собственности. В ходе заседания отмечен рост показателей Казахстана по индикатору "Право собственности" в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ).

Касаясь вопроса оптимизации процессов оказания госуслуг, Бекетаев отметил, что регистрацию прав на недвижимость планируется передать в компетенцию Госкорпорации "Правительство для граждан". Данные перемены значительно ускорят процесс перехода на автоматизацию оказания госуслуги и формирования электронного архива по правам на недвижимость. Кроме того, министерством прорабатывается вопрос по созданию информационной базы "Единый кадастр", составной частью которой будет база данных по правам на недвижимость.

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