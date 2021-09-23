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В Казахстане планируют увеличить срок давности привлечения судей к ответственности

22.09.2021, 13:22 5914
НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Депутаты мажилиса Республики Казахстан приняли в работу поправки в закон "О судебной системе и статусе судей", предусматривающие увеличение срока давности привлечения судей к ответственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам депутата палаты Снежанны Имашевой, законодательные поправки направлены на повышение профессионализма судейского корпуса, ответственности и независимости судей.
 

Законопроект позволит совершенствовать механизм отбора судебных кадров и оценки профессиональной деятельности судей, увеличить сроки давности привлечения судей к ответственности, а также установить новую модель финансирования судов", - сказала Имашева.

 
Она также сообщила, что в работе находится еще один проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы".
 

Предлагаемые изменения предусматривают совершенствование административного законодательства, внедрение IT-сервисов судопроизводства. Вопросы отбора судебных кадров, а также введения нового порядка финансирования судебной системы, - добавила депутат.

 

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