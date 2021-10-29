В Казахстане планируют ужесточить спецтребования к электронным сигаретам

НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - В Казахстане изменились правила приема в гражданство, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующий приказ министра иностранных дел опубликован на сайте МВД РК.

Прием ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство республики Казахстан и восстановления в гражданстве, в том числе в упрощенном (регистрационном) порядке, выхода из гражданства, утраты, лишения гражданства и определения принадлежности к гражданству для лиц, проживающих на территории республики, осуществляется органами внутренних дел Республики Казахстан по месту постоянного жительства заявителя.

Решения о приеме в гражданство, восстановлении в гражданстве, выходе из гражданства республики Казахстан принимается президентом республики Казахстан. Также на имя главы государства подаются жалобы на решения по вопросам о принадлежности к гражданству и утраты гражданства.

При представлении заявителем неполного пакета документов в соответствии с настоящими правилами или полноты анкетных сведений, должностное лицо в течение трех рабочих дней направляет заявителю уведомление с указанием, каким требованиям не соответствует пакет документов. Если в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления заявитель не предоставил полный пакет документов и (или) или не устранил недостатки в представленных документах должностное лицо направляет уведомление об отказе в рассмотрении ходатайства.

Рассмотрение ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство Республики Казахстан и выхода из гражданства Республики Казахстан осуществляется со дня подачи ходатайства (заявлений) в течение 6 (шесть) месяцев, в упрощенном порядке в течение 3 (трех) месяцев.";

К ходатайству (заявлению) о приеме в гражданство республики Казахстан прилагаются следующие документы:

1) анкета-заявление по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

2) автобиография;

3) четыре фотографии размером 3,5 х 4,5 см;

4) обязательство о соблюдении условий, предусмотренных статьей 1 закона, по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам;

5) копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего принадлежность к гражданству другого государства, удостоверение лица без гражданства, свидетельство о рождении ребенка;

6) справка об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданная компетентным органом соответствующего государства (кроме лиц, указанных в части втором подпункта 1) пункта 15 настоящих Правил, письменно обратившихся в органы внутренних дел с ходатайством о приеме в гражданство Республики Казахстан и одновременно к должностному лицу государства прибытия, принимающего решение по вопросам гражданства, с нотариально удостоверенным письменным отказом от иностранного гражданства. Копия заявления об отказе от прежнего гражданства приобщаются к материалам о приеме в гражданство);

7) документ об уплате государственной пошлины или освобождение от ее уплаты.

Помимо перечисленных документов представляют:

лица, отвечающие требованиям перечня профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство Республики Казахстан, утвержденного Указом президента Республики Казахстан от 6 июня 2005 года №1587 - ходатайство профильного государственного органа;

лицо, ходатайствующее о приеме в гражданство Республики Казахстан, в момент подачи ходатайства (заявления) состоящее в браке с гражданином Республики Казахстан, представляет нотариально удостоверенную копию свидетельства о заключении брака;

граждане бывших союзных республик, прибывшие с целью постоянного проживания в Республику Казахстан и имеющие одного из близких родственников - граждан Республики Казахстан представляют документы, удостоверяющие степень родства с гражданами Республики Казахстан (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и др.).

Для регистрации утраты гражданства лицо, постоянно проживающее на территории республики Казахстан, и принявшее гражданство другого государства, в течение тридцати календарных дней подает в органы внутренних дел следующие документы:

1) заявление о регистрации утраты гражданства Республики Казахстан в произвольной форме;

2) паспорт и (или) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан (оригинал);

в случае утери паспорта и (или) удостоверение личности Республики Казахстан лицо дает письменное объяснение.

3) копия паспорта гражданина иностранного государства или документ, подтверждающий наличие иностранного гражданства.

Должностное лицо составляет протокол об изъятии документов, удостоверяющих личность.

Приказ вводится в действие с 7 ноября 2021 года.