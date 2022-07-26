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В Казахстане планируют внести изменения в правила оборота гражданского и служебного оружия

25.07.2022, 14:00 16861
В Казахстане планируют внести изменения в правила оборота гражданского и служебного оружия
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан разработали проект приказа " О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 июля 2019 года № 602 "Об утверждении правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно тексту документа, граждане Республики Казахстан, достигшие 18-летнего возраста, имеют право приобретать гражданское оружие, за исключением огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и охотничьего оружия, после получения разрешения на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства. 
 
Кроме того, гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны без права на его ношение и наличия удостоверения охотника и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, охотничье пневматическое оружие имеют право приобретать граждане Республики Казахстан по достижении 21-летнего возраста после получения разрешения на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства. 
 
При этом подчеркивается, что огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие граждане Республики Казахстан, достигшие 21-летнего возраста, имеют право приобретать в целях самообороны без права ношения по разрешениям, выдаваемым органами внутренних дел по месту жительства, без наличия удостоверения охотника. 
 
Также право хранения и ношения огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия имеют граждане Республики Казахстан по достижении 21-летнего возраста, имеющие удостоверение охотника. 
 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
 

новости по теме

Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Казахстан

26.07.2022, 19:50 1551
Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Казахстан
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - 26 июля в Казахстан с официальным визитом прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В аэропорту Нур-Султана высокого гостя встретил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, сообщает пресс-служба главы кабмина РК.
 
В рамках двухдневного визита у главы правительства Грузии запланированы переговоры с руководством Казахстана, в ходе которых стороны обсудят вопросы углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
 
Планируется, что грузинский премьер-министр также ознакомится с работой международного финансового центра "Астана".
 

В РК ремонтируют 3000 км дорог республиканского значения

25.07.2022, 20:50 11966
В РК ремонтируют 3000 км дорог республиканского значения
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - В текущем году строительными работами охвачено 7 тысяч км дорог республиканского значения, из них работы по реконструкции и строительству ведутся на 4 тысячах км. 3 тысячи км охвачено капитальным и средним ремонтом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По каждому долгострою проведена точечная работа: пересмотрен состав строительного консорциума, подписано дополнительное соглашение, мобилизовано необходимое количество спецтехники и персонала. Также совместно с уполномоченными органами оперативно прорабатываются вопросы транспортировки инертных материалов, сообщает пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол".
 
Таким образом, на сегодняшний день полным комплексом работ охвачены такие дорожные объекты, как Караганда - Балхаш, Калбатау - Майкапшагай, Атырау - Астрахань, Казталовка - Жанибек - граница РФ, Унеге - Бейсен - Сайхин, Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск.
 
До конца года планируется обеспечить проезд по асфальтобетонному покрытию на большой части вышеперечисленных трасс. Кроме того, уделяется особое внимание сокращению количество объездных дорог и участков, где движение осуществляется по насыпи.
 
Общая протяженность дорог республиканского значения составляет порядка 25 тысяч км.
 

Новые области и районы получат свои коды

25.07.2022, 17:54 14151
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Комитет по управлению земельными ресурсами подготовил дополнения в перечень кодов, присваиваемых областям, городам и районам формирования кадастровых номеров земельных участков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Абайской области присвоят код 23, Улытауской - 25, Жетысуской - 24. Городу Конаеву перейдет код от Капшагая - 055.
 
Выделенный из состава Кокпектинского района ВКО район Самар получит код 334. Район Аксуат, вышедший из состава Тарбагатайского района, - 333.
 
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 8 августа.
 
Напомним, что 16 марта глава государства на совместном заседании палат парламента заявил о создании в Казахстане трех новых областей. 
 
В начале июня утвержден план мероприятий по реализации указа президента РК "О некоторых вопросах административно-территориального устройства РК", предусматривающего образование областей Абай, Жетісу и Улытау.
 

Мамин и Атамкулов исключены из совета иностранных инвесторов при президенте РК

25.07.2022, 16:21 15221
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Распоряжением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева экс-премьер-министр страны Аскар Мамин и бывший глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов выведены из состава совета иностранных инвесторов при президенте, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вывести из состава указанного Совета: А.У. Мамина, Е.А. Досаева, Б.Б. Атамкулова, Р. Е. Даленова, P. M. Исатаева, А. А. Арифханова, А. И. Мырзахметова, Р. Дж. Поллетта, А. Глазенберга, В. Н. Кнауфа, А. Брейяка, К. Ульмер-Айлфорт, В. Ю. Алекперова, Й. Катаяму", - сообщается в тексте документа. 

 
Кроме того, президент распорядился ввести в состав совета: 
 
Пирматова Галымжана Олжаевича - председателя Национального банка Республики Казахстан, 
 
Султанова Бахыта Турлыхановича - заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Республики Казахстан, 
 
Куантырова Алибека Сакеновича - Министра национальной экономики Республики Казахстан, 
 
Ускенбаева Каирбека Айтбаевича - Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, 
 
Шарлапаева Каната Бисимбаевича - председателя правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию), 
 
Зебешева Ардака Темирхановича - председателя Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, 
 
Баталова Раимбека Анваровича - председателя президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию), 
 
Бела Ференци - президента компании "Дженерал Электрик" в России/Содружестве Независимых Государств (по согласованию), 
 
Гэри Нейгла - генерального директора компании Glencore (по согласованию), 
 
Уве Кнотцера - генерального директора компании Knauf International GmbH, управляющего партнера Knauf Group (по согласованию), 
 
Николя Терраза - президента компании "Тоталь Энерджиз Разведка и Добыча", члена исполнительного комитета концерна "Тоталь Энерджиз" (по согласованию), 
 
Кирсти Хелен Уилсона - члена глобального исполнительного комитета "Бейкер Макензи", заместителя председателя совета директоров "Бейкер Макензи Интернэшнл" (по согласованию), 
 
Воробьева Вадима Николаевича - президента публичного акционерного общества "Лукойл" (по согласованию), 
 
Тецуя Шинохару - старшего вице-президента, генерального директора департамента глобальной стратегии и координации корпорации "Митцубиси" (по согласованию). 
 
Строки: 
 

Смаилов Алихан Асханович - Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан", 

 

Скляр Роман Васильевич - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан", 

 

Сулейменов Тимур Муратович - Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", 

 

Тлеуберди Мухтар Бескенулы - Министр иностранных дел Республики Казахстан", 

 

Жамаубаев Ерулан Кенжебекович - Министр финансов Республики Казахстан" 

 
изложить соответственно в следующей редакции: 
 

Смаилов Алихан Асханович - премьер-министр Республики Казахстан", 

 

Скляр Роман Васильевич - первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан", 

 

Сулейменов Тимур Муратович - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан",

 

Тлеуберди Мухтар Бескенулы - заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан", 

 

Жамаубаев Ерулан Кенжебекович - заместитель премьер-министра - министр финансов Республики Казахстан".

 

Токаев совершил малый хадж в Мекке

25.07.2022, 08:54 19961
Токаев совершил малый хадж в Мекке
Фото: ТРК президента
МЕККА. 25 ИЮЛЯ - 24 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама - городе Мекке, сообщила пресс-служба президента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Президент был удостоен особой чести - он вошел внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях. Это стало свидетельством глубоко уважительного отношения руководства Саудовской Аравии к лидеру Казахстана", - говорится в сообщении.

 

Лидеры Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор

24.07.2022, 14:33 26471
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Узбекистана", - сообщает Акорда.

 
Глава государства отметил личный вклад узбекского лидера в укрепление стратегического партнерства, отношений дружбы и добрососедства между нашими странами.
 
Также были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества и график предстоящих встреч на высшем уровне.
 

Президент Казахстана и наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры

24.07.2022, 10:24 29896
Фото: Акорда
ДЖИДДА. 24 ИЮЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Касым-Жомарта Токаева, визит имеет для него особое значение, поскольку он впервые посещает Саудовскую Аравию в качестве главы государства.
 
Как подчеркнул президент, Саудовская Аравия является одним из ведущих стратегических партнеров Казахстана.
 

Саудовская Аравия одной из первых признала независимость Казахстана. За этот период укрепилось наше сотрудничество по многим направлениям. Сейчас казахско-саудовские отношения находятся на высоком уровне. Однако мы хотим придать новый импульс сотрудничеству. Это решение отвечает общим интересам наших стран. Уверен, что наши взаимовыгодные отношения будут укрепляться и впредь", - отметил Токаев.

 
В ходе переговоров стороны подтвердили намерение существенно увеличить взаимный товарооборот, и в ближайшее время правительства активизируют работу в этом направлении.
 
Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд назвал хорошим уровень отношений между нашими странами, при этом отметив широкие возможности для их дальнейшего укрепления и развития. Он подчеркнул необходимость наращивания активности в этом направлении. Важнейшая роль в этих усилиях, по его словам, отводится деловому совету, объединяющему бизнесменов Казахстана и Саудовской Аравии.
 
Наследный принц сообщил, что в работе намеченного в рамках официального визита инвестиционного круглого стола примут участие крупнейшие компании королевства.
 
Он отметил, что в нынешней ситуации на первый план выходит совместная работа над рядом проектов, координировать которую будет государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.
 

В частности, Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд высказал заинтересованность саудовских компаний инвестировать в казахстанский аграрный сектор. Это направление, по его словам, приобретает особую актуальность в условиях глобального продовольственного кризиса", - сообщает пресс-служба Акорды.

 
Лидер Казахстана пригласил наследного принца посетить Казахстан с ответным государственным визитом.
 
Мухаммед бен Салман сообщил о том, что с радостью принимает приглашение и готов посетить Казахстан с целью обсуждения конкретных результатов реализации достигнутых договоренностей.
 

Вносятся изменения в правила обеспечения служебным жильем военнослужащих и выплаты денежной компенсации

23.07.2022, 16:19 36491
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - Министерство обороны РК подготовило проект постановления правительства "О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 49 "Об утверждении Правил обеспечения служебным жилищем военнослужащих, исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат" и в постановление правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 50 "Об утверждении Правил осуществления денежной компенсации", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Проект разработан в реализацию закона РК от 15 апреля 2022 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих".
 
Законом предусмотрен ряд поправок в части признания военнослужащего нуждающимся в жилище и получения жилищных выплат.
 
С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться на портале электронного правительства в разделе "Открытые НПА" до 5 августа текущего года по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14162503.
 

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