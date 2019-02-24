В Казахстане планируют законодательно ужесточить ответственность за браконьерство

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в мажилисе парламента РК по инициативе Комитета по аграрным вопросам состоялось заседание круглого стола по вопросам борьбы с браконьерством, передает Kazakhstan Today.

Как отметил в своем докладе председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Кайыр Рыскельдинов, значительный процент расследуемых уголовных дел по фактам браконьерства следственными органами прекращается или остается в незавершенной стадии. Об этом свидетельствует анализ правоприменительной практики. Общее количество уголовных дел, не дошедших до суда за период 2014-2018 годы, составляет 314 эпизодов.

Имеются факты нанесения телесных повреждений и угрозы жизни государственным инспекторам при исполнении служебных обязанностей. Лояльность к браконьерам приводит к тому, что осужденные имеют возможность, а иногда вынуждены вновь заниматься браконьерством. Лицо, оплатившее многомиллионный штраф, в целях его быстрого возмещения вновь стремится к доступным высокодоходным источникам, каковым является браконьерство", - сказал Рыскельдинов.

Депутат мажилиса Роман Ким отметил, только каждый девятый зарегистрированный материал о незаконной охоте доходит до суда, то есть 9 из 10 лиц, совершивших данный вид преступления, уходят от ответственности, и не факт, что в суде нарушители понесут заслуженное наказание).

Докладчики затронули ряд актуальных вопросов в борьбе с браконьерством, в том числе по проведению судебной биологической экспертизы материалов животного происхождения в целях установления их вида, введения единого подхода системы мониторинга объектов растительного и животного мира и другие. По данным спикеров, имеются неоднократные факты, когда туша сайгака или другого редкого животного после проведения экспертиз превращалось в мясо домашних животных, также при регистрации фактов браконьерства для снижения суммы ущерба уменьшается количество выявленных отстрелянных особей диких животных. Это связано, с тем, что в настоящее время экспертизы в областях проводятся множеством различных организаций имеющих соответствующую лицензию, сообщает пресс-служба мажилиса.

Особо подчеркивается, что егеря очень ограничены в своих полномочиях. Например, при обнаружении любых фактов нарушений, инспектор не имеет права сразу задерживать нарушителя или составить административный протокол. Он обязан направить административный материал в полицию на предмет определения отсутствия в действиях нарушителя признаков уголовно наказуемого деяния. И только после получения решения органов внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела, на которое порой уходит более месяца, он может привлечь нарушителя к административной ответственности. Но последнего уже практически невозможно найти.

В Минсельхозе признали, что в настоящее время браконьеры оснащены лучше, чем инспекторы.

На эффективность борьбы с браконьерством не последнюю роль играет нехватка инспекторского состава и устаревшая материально-техническая база", - констатировал Каир Рыскельдинов.

По его словам, более 50% материально-технических средств территориальных инспекций подлежит списанию. Хуже всего обстановка состоит в Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской и Туркестанской областях.

Из запрошенных МСХ РК на 2019-2021 годы 1,4 млрд тенге на приобретение материально-технических средств, Министерством финансов РК поддержано лишь 567,2 млн тенге. Из них на приобретение автотранспортных средств запланировано 464,6 млн тенге или 76 единиц автотранспорта", - уточнил Рыскельдинов.

На заседании также поднимались вопросы внесения в действующее законодательство мер по ужесточению ответственности за браконьерство, социальной защищенности государственных инспекторов по охране растительного и животного мира, увеличению материально-технического оснащения территориальных организаций в области лесного хозяйства и животного мира.

Напомним, группа инспекторов Карагандинского РГКП "ПО "Охотзоопрома" 13 января обнаружила на территории Нуринского района пять отстрелянных туш сайгаков и свежие автомобильные следы. Инспекторы на двух машинах начали преследование браконьеров, но одна из машин отстала. Второй экипаж вскоре заметил две автомашины "Тойота-Ленд-Крузер" серебристого и белого цветов.

Инспекторам удалось догнать одну из преследуемых автомашин. Из нее вышли три человека спортивного телосложения с оружием и оказали активное сопротивление. Они избили двух инспекторов, изъяли из автомашины прибор GPS и ключи зажигания и скрылись. Без GPS избитые сотрудники не смогли "Охотзоопрома" не смогли сообщить свои координаты, что затруднило их поиск.

После обнаружения инспекторов доставили в городскую больницу Астаны. Инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Инспектору Ницыку нанесены тяжелые телесные повреждения.

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