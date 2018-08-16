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В Казахстане по программе занятости трудоустраивали умерших и инвалидов - Генпрокуратура15.08.2018
Государство  20:48

Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - Генеральной прокуратурой РК подведены итоги проверки исполнения программы занятости за 2016-2018 годы, передает Kazakhstan Today.

"Выявлено неэффективное использование 10,5 млрд тенге, хищение порядка 1 млрд и нецелевое использование кредитов в сумме 553 млн", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, из обученных 81 тыс. безработных по полученной специальности трудоустроено всего 28%, или 23 тыс. К примеру, в Балхашском районе Алматинской области за 45 млн тенге бюджетных средств 250 человек обучены невостребованным специальностям. В итоге только трое нашли работу.

"Необоснованно выдано и использовано не по целевому назначению 930 кредитов на 1,8 млрд тенге. Кредиты предназначались субъектам бизнеса для расширения производства и создания новых рабочих мест. Полученные от государства займы потрачены на погашение других кредитов, покупку недвижимости и автомобилей", - сообщили в Генпрокуратуре.

По информации пресс-службы, 750 бюджетных кредитов на 1,3 млрд тенге выданы в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях незарегистрированным предпринимателям и лицам, имевшим налоговую задолженность.

Около 300 бизнесменов сразу после получения кредитов, прекратили свою деятельность.

В результате запланированное создание свыше 2,5 тыс. новых рабочих мест не достигнуто.

"Кроме того, установлено 766 фактов фиктивного трудоустройства граждан. Рабочими местами "обеспечивались" умершие, инвалиды, а также работники других организаций. По такой схеме в Туркестанской области преступная группа похитила 464 млн бюджетных средств. В ее состав входили руководители Центра занятости и начальник местной полиции Енбекшинского района Шымкента", - подчеркнули в ведомстве.

Всего по республике за фиктивное трудоустройство привлекаются к уголовной ответственности 120 работодателей.

Уже осуждены руководители центров занятости Усть-Каменогорска, Абайского района ВКО, Жуалинского района Жамбылской области, Балхаша, а также сотрудники центров Жезказгана, Шымкента и Кызылорды.

Всего по результатам проверки возбуждено 195 уголовных дел с ущербом в 1 млрд тенге.

Генеральным прокурором внесено премьер-министру представление об устранении нарушений законности и привлечении ответственных лиц к ответственности, отметили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
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15.08.2018   20:48
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