В Казахстане подготовят проекты законов по вопросам биобезопасности и военной полиции

Нур-Султан. 22 декабря. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен План законопроектных работ на 2021 год - планируется подготовить проекты законов по вопросам биобезопасности и военной полиции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, План законопроектных работ правительства на текущий год полностью исполнен — разработаны 22 законопроекта. План на 2021 год предусматривает разработку 25 законопроектов, из которых 6 проектов законов вытекают из послания главы государства от 1 сентября 2020 года. Это законопроекты по вопросам выборов, противодействия коррупции и развития биржевой торговли.

В План 2021 года также включены 4 новых проекта законов по вопросам геодезии, биологической безопасности, военной полиции и общественного контроля.

По поручению премьер-министра в Регламент правительства внесены соответствующие поправки о персональной ответственности первых руководителей органов разработчиков за качество, своевременность разработки и представления законопроектов.

Министрам необходимо обеспечить жесткий контроль за качественной подготовкой законопроектов и своевременностью их представления в правительство и парламент", - сказал Мамин.

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