В Казахстане подписан меморандум о стабилизации цен на яйца

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Туркестан. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Тюлькубасский районный суд Туркестанской области вынес приговор в отношении компании, по вине которой сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда, - Тюлькубасский районный суд Туркестанской области вынес приговор в отношении компании, по вине которой сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба суда.





Там напомнили, что сход 8 вагонов грузового поезда произошел в июне прошлого года на сложном перегоне Арыс - Тюлькубас.





Инспектор транспортного контроля по Туркестанской области указал, что причиной происшествия стал некачественный деповский ремонт вагонов, произведенный АО "Уральская вагоноремонтная компания" (УВК). Это привело к повреждению железнодорожного подвижного состава до состояния, не подлежащего восстановлению. Инспектор просил суд привлечь УВК к административной ответственности", - говорится в сообщении суда.





Исследование тоже показало, что технической причиной схода вагонов стал некачественный деповский ремонт платформы в УВК.





Вина УВК в непринятии должных мер по содержанию, эксплуатации и ремонту подвижного состава, а также технических средств по обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте подтверждена пояснениями участников производства; актами расследования крушения другими материалами дела.





Суд с учетом изложенного признал АО виновным и наложил на УВК административное взыскание в виде штрафа в размере 1,4 млн тенге.





Судебные акты вступили в законную силу.