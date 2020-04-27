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В Казахстане подтверждено 2693 случая заражения коронавирусной инфекцией

26.04.2020, 18:14 9991
Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане на 17.50 26 апреля 2020 года подтверждено 2693 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрировано еще 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султане - 9, в городе Алматы - 4, в городе Шымкенте - 5, в Алматинской области - 4, в Атырауской области - 10, в Павлодарской области - 1", - говорится в сообщении.

 
По информации Оперативного штаба, "всего в стране подтверждено 2693 случая, из них в:
 
- Алматы - 846,
 
- Нур-Султане - 488,
 
- Кызылординской области - 177,
 
- Шымкент - 167,
 
- Атырауской области - 118,
 
- ЗКО - 116,
 
- Карагандинской области - 113,
 
- Туркестанской области - 108,
 
- Жамбылской области - 104,
 
- Алматинской области - 97,
 
- Павлодарской области - 95,
 
- Акмолинской области - 93,
 
- Актюбинской области - 55,
 
- Костанайской области - 43,
 
- СКО - 30,
 
- Мангистауской области - 27,
 
- ВКО - 16".
 

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