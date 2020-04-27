В Казахстане подтверждено 2693 случая заражения коронавирусной инфекцией

Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане на 17.50 26 апреля 2020 года подтверждено 2693 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии, передает Kazakhstan Today.
Зарегистрировано еще 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султане - 9, в городе Алматы - 4, в городе Шымкенте - 5, в Алматинской области - 4, в Атырауской области - 10, в Павлодарской области - 1", - говорится в сообщении.
По информации Оперативного штаба, "всего в стране подтверждено 2693 случая, из них в:
- Алматы - 846,
- Нур-Султане - 488,
- Кызылординской области - 177,
- Шымкент - 167,
- Атырауской области - 118,
- ЗКО - 116,
- Карагандинской области - 113,
- Туркестанской области - 108,
- Жамбылской области - 104,
- Алматинской области - 97,
- Павлодарской области - 95,
- Акмолинской области - 93,
- Актюбинской области - 55,
- Костанайской области - 43,
- СКО - 30,
- Мангистауской области - 27,
- ВКО - 16".
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства