В Казахстане появятся централизованные органы государственных закупок

Астана. 25 января. Kazakhstan Today - В Казахстане планируется создать централизованные органы государственных закупок, передает Kazakhstan Today.

Вице-министр финансов Руслан Бекетаев представил сегодня в мажилисе законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора", сообщила пресс-служба мажилиса.

В частности, по информации палаты, предлагается создать централизованные закупочные органы на базе действующих единых организаторов. На республиканском уровне - это Комитет по государственным закупкам Министерства финансов. На областном уровне - действующие управления госзакупок при акиматах областей. На районном уровне это будут вновь созданные отделы госзакупок при акиматах районов либо эти функции будут возложены на существующие отделы районных акиматов.

Также отмечается, что перечни товаров, работ и услуг для всех вышеперечисленных уровней будет определяться Минфином на основе и результатов анализа закупок. Тем самым будут четко разграничены полномочия между уровнями централизованных служб.

Кроме того, законопроект предусматривает поправки, направленные на совершенствование госзакупок. В настоящее время проблемой остается большая доля закупок из одного источника. Больше половины госзакупок - 63%, проведенных в 2017 году, признаются несостоявшимся, что является основанием для осуществления закупок из одного источника. А анализ закупок, проводимых на 2018 год, показал, что свыше 80% конкурсов признаются несостоявшимися и осуществляются из одного источника. По строительным видам работ стоимостью свыше 1 млрд тенге практически все 100% закупок признаются несостоявшимся и осуществляются из одного источника (общий объем которых составляет 850 млрд тенге), рассказали в пресс-службе.

"Несмотря на конкурентную среду в указанных закупках, в среднем 7-8 компаний (максимально до 30 компаний), закупки признаются несостоявшимися ввиду того, что к закупке допускается только один поставщик, остальные заявки участников закупок отклоняются, после чего заказчики заключают договор с допущенным участником, который, как правило, представляет заявку с максимальной ценой. Причины массовых отклонений заявок по закупкам строительства связаны с проектно-сметной документацией. Конкурсные документации требуют представления неоправданно большого количества подтверждающих документов и содержат устаревшую технику", - пояснили в мажилисе.

В этой связи в представленном законопроекте в целях недопущения отклонений по формальным причинам, упрощаются требования к участникам закупок. Упор делается не на количественные, а на качественные критерии выбора поставщика, такие как коэффициент налоговой нагрузки, финансовая состоятельность, положительный опыт (репутация). В то же время в целях недопущения необоснованного снижения цен на работы законопроектом устанавливаются пределы, ниже которых снижение цены не допускается. Особенно это будет касаться строительно-монтажных работ, работы по проектированию и услуги технического надзора.

Кроме того, имеется проблема низкой квалификации участников госзакупок, что негативно влияет на качество приобретаемых товаров, работ и услуг. В этой связи в целях повышения уровня квалификации потенциальных поставщиков, законопроектом предусматривается широкое применение закупок способом конкурса с предварительным квалификационным отбором. Это позволит участвовать в госзакупках только квалифицированных поставщиков, отметили в мажилисе.

Помимо этого, для упрощения и повышения качества приобретаемых товаров, работ и услуг, предлагается увеличить пороговую сумму одного источника со 100 МРП до 500 МРП (с 240 500 тенге до 1 202 500 тенге). Для сельских акимов порог одного источника увеличивается до 3 тыс. МРП (7 215 000 тенге).

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