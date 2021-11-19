Система Orphus

В Казахстане половина всех сетей водоснабжения изношена

18.11.2021, 14:02 32806
В Казахстане половина всех сетей водоснабжения изношена
Фото: http://simplehomebusinesssystem.com/
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - На пленарном заседании сената парламента РК спикер палаты Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос обеспечения населенных пунктов водой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня проблема доступа к воде актуальна более чем для 700 тысяч граждан нашей страны. Цифра немаленькая. В то же время мы видим здесь системные проблемы. В частности, износ сетей водоснабжения составляет порядка 50%, это минимум", - сказал Ашимбаев.

 
Он отметил, что поставленная к 2020 году цель по обеспечению всех населенных пунктов водой до конца не реализована. Одной из причин стала высокая децентрализация в этом вопросе. Разные бюджетные программы охватывали вопросы обеспечения водой. 
 

Сейчас принята единая программа - национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны". В рамках нацпроекта будет обеспечиваться решение вопроса развития сетей, обеспечения доступа к чистой питьевой воде во всех населенных пунктов и так далее. Очень важно, чтобы была четкая координация реализации этой работы, чтобы мы все вместе вовремя выполнили поставленную главой государства задачу обеспечить 100% доступ к воде во всех населенных пунктах в нашей стране, - сообщил спикер палаты.

 
Кроме того, он напомнил, что на совещании в Экибастузе по развитию моногородов президент поднял вопрос по изменению подходов к водопотреблению, к внедрению системы мониторинга потребления, вопросы внедрения современных технологий.
 

В этом направлении, если нужно оперативно внести какие-то изменения и дополнения в наши законы, депутаты заинтересованы эту работу быстро провести", - заключил он.


 

Комментарии

новости по теме

В Генпрокуратуре подвели итоги надзорной деятельности

18.11.2021, 19:50 24922
В Генпрокуратуре подвели итоги надзорной деятельности
Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - 18 ноября под председательством генерального прокурора Гизата Нурдаулетова состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры, где обозначены основные приоритеты ведомства на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Открывая заседание, Гизат Нурдаулетов отметил, что в прошедшем периоде органами прокуратуры особое внимание уделено контролю за криминогенной ситуацией, продвижению реформ в уголовно-правовой сфере, переориентированию надзора на эффективное решение проблем граждан и бизнеса, сообщает пресс-служба ведомства. 
 
Прокурорам всех уровней поручено обеспечить качественное выполнение поручений главы государства по противодействию мошенничеству, финпирамидам, половым преступлениям против детей и наркоторговле.
 
С отчетами о проводимой работе и задачах на предстоящий период выступили заместители генпрокурора. Доложено о реализации обозначенного президентом курса по поэтапной модернизации уголовного процесса на основе передового опыта стран ОЭСР.
 
Отмечено, что первый этап внедрения трехзвенной модели - согласование ключевых процессуальных решений прокурором позволил установить правозащитный барьер на досудебной стадии уголовного процесса.
 
С начала года из 328 тысяч постановлений органов расследования законными признаны только 286 тысяч, остальные не согласованы или направлены на доработку. Как итог, повышается качество следствия, на ранней стадии пресекается необоснованное вовлечение граждан в уголовную орбиту.
 
В социально-экономической сфере результативные проверки и анализы проведены по вопросам реализации антикризисных мер, рациональному использованию земель, обеспечению граждан лекарственными средствами, охране окружающей среды, защите прав детей и другим актуальным направлениям.
 
В результате, по актам надзора прокуроров возвращено 880 тысяч гектаров земель на 4,8 миллиарда тенге, отменено 1027 незаконных проверок бизнеса. Приведены в соответствие и изменены 60 постановлений государственных санитарных врачей, содержавшие необоснованные ограничения.
 
По итогам коллегии глава надзорного ведомства обозначил приоритетные задачи по защите конституционных прав граждан, противодействию преступности, повышению уровня доверия населения и обеспечению верховенства права.
 

Глава государства подписал закон о контроле денежных операций политиков

18.11.2021, 19:08 30241
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно принятому закону, за финансовыми операциями публичных должностных лиц теперь будет осуществлен законодательный контроль. Ранее они не входили в число субъектов финансового мониторинга. Список национальных публичных должностных лиц будет вести профильное агентство. 
 
Кроме того, принятый закон, относит к числу субъектов финансового мониторинга лица, которые занимаются майнингом. Они теперь должны будут уведомлять уполномоченный орган в сфере информатизации о начале своей деятельности. 
 

Президент поручил активизировать работу по созданию Международного агентства по биобезопасности

18.11.2021, 18:52 33535
Президент поручил активизировать работу по созданию Международного агентства по биобезопасности
Фото: DalmaNews
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседании коллегии Министерства иностранных дел РК поручил активизировать работу по созданию Международного агентства по биологической безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Необходимо активизировать работу по созданию Международного агентства по биологической безопасности. Созидательный характер нашей внешней политики подтвержден вкладом в преодоление острого гуманитарного кризиса в Афганистане", - заявил Касым-Жомарт Токаев. 

 
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РК поручил провести широкую ревизию методов внешнеполитической работы и выработать соответствующие системные меры, а также заявил, что Казахстан никому себя не противопоставляет и не позволит втянуть себя в международные споры.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов