В Казахстане половина всех сетей водоснабжения изношена

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НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - На пленарном заседании сената парламента РК спикер палаты Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос обеспечения населенных пунктов водой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня проблема доступа к воде актуальна более чем для 700 тысяч граждан нашей страны. Цифра немаленькая. В то же время мы видим здесь системные проблемы. В частности, износ сетей водоснабжения составляет порядка 50%, это минимум", - сказал Ашимбаев.
Он отметил, что поставленная к 2020 году цель по обеспечению всех населенных пунктов водой до конца не реализована. Одной из причин стала высокая децентрализация в этом вопросе. Разные бюджетные программы охватывали вопросы обеспечения водой.
Сейчас принята единая программа - национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны". В рамках нацпроекта будет обеспечиваться решение вопроса развития сетей, обеспечения доступа к чистой питьевой воде во всех населенных пунктов и так далее. Очень важно, чтобы была четкая координация реализации этой работы, чтобы мы все вместе вовремя выполнили поставленную главой государства задачу обеспечить 100% доступ к воде во всех населенных пунктах в нашей стране, - сообщил спикер палаты.
Кроме того, он напомнил, что на совещании в Экибастузе по развитию моногородов президент поднял вопрос по изменению подходов к водопотреблению, к внедрению системы мониторинга потребления, вопросы внедрения современных технологий.
В этом направлении, если нужно оперативно внести какие-то изменения и дополнения в наши законы, депутаты заинтересованы эту работу быстро провести", - заключил он.