В Казахстане пособие на рождение ребенка и выплату по уходу за ребенком до года можно оформить через БВУ

НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - Министерство труда и социальной защиты населения совместно с Министерствами юстиции, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК начали реализацию пилотного проекта по оказанию государственных услуг "Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком" и "Назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста одного года" посредством мобильных приложений банков второго уровня (БВУ), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новый сервис будет доступен для граждан с 5 октября текущего года, сообщили в Минтруда РК.

Удобство в получении государственных услуг через мобильные приложения банков второго уровня заключается в отсутствии необходимости использования отдельных ЭЦП-ключей и ввода дополнительной информации.

По данным ведомства, участие в пилотном проекте принимают Каспи банк и Халык банк. Для оформления назначения пособия или социальной выплаты в мобильном приложении одного из этих банков необходимо найти раздел по оказанию госусуг, выбрать соответствующую государственную услугу и подтвердить согласие на обработку персональных данных. После отправки заявки и рассмотрения ее со стороны государственного органа, услугополучателю будет направлено PUSH уведомление и SMS о результате ее рассмотрения и назначенной сумме выплат.

Реализация данного проекта будет проходить следующие девять месяцев. Планируется, что в случае положительной динамики и востребованности, а также технической готовности банков второго уровня проект из пилотного формата будет переведен в действующий. В свою очередь, государственные органы открыты для сотрудничества с другими банками второго уровня и расширения перечня оказываемых услуг через мобильные приложения БВУ", - отметила директор департамента анализа и развития госуслуг МТСЗН Анар Тулеубаева.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства