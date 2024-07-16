15.07.2024, 09:09 21731

В Казахстане появился Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов

Комитет создан при Министерстве водных ресурсов и ирригации
В Казахстане появился Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов
Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Для усиления борьбы с "черным рынком" воды при Министерстве водных ресурсов и ирригации создано новое ведомство - Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Новый комитет будет бороться с незаконным использованием воды и искажением данных ее учета, а также с противоправной хозяйственной деятельностью на водных объектах страны.

Борьбу с незаконным использованием воды министерство берет под особый контроль. Работа нового комитета направлена на профилактику правонарушений и охрану водных ресурсов страны. Вместе с предлагаемыми нами изменениями в законодательство это должно значительно усилить борьбу с "черным рынком" воды", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.


Ранее сообщалось, что Министерство водных ресурсов ужесточит ответственность за правонарушения в водной сфере.
 
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Теги:КомитетВодные ресурсы

новости по теме

15.07.2024, 19:41 27066

В Мангистауской области участок стоимостью 3,1 млрд тенге вернули в госсобственность

Площадь участка составляет 3457 га
В Мангистауской области участок стоимостью 3,1 млрд тенге вернули в госсобственность
Фото: gov.kz
Актау. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по управлению земельными ресурсами МСХ РК при внеплановой проверке выявил, что земельный участок площадью 3457 га, предназначенный для строительства оздоровительного комплекса, был передан в частную собственность с нарушением норм статьи 43 Земельного кодекса, сообщает пресс-служба МСХ РК.

В частности, было установлено, что земельный участок был оформлен без рассмотрения земельной комиссией и составления землеустройтельного проекта.

Представители территориального подразделения КУЗР в рамках своих полномочий обратились в специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области с иском о признании документов, удостоверяющих право на земельный участок, недействительными.

Решением суда требования были полностью удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу.

Кадастровая стоимость участка, расположенного в районе Коса Ада Каракиянского района Мангистауской области, составляет 3,1 млрд тенге.

Ранее в Актобе земельные участки на 156 млн тенге вернули в госфонд. Также сообщалось, что в частную собственность незаконно передали земли природного парка "Медеу".
 
15.07.2024, 17:35 30451

В Казахстане ряд полицейских понизят в должности после внеочередной аттестации

Внеочередная аттестация началась в апреле и будет длиться до конца года
В Казахстане ряд полицейских понизят в должности после внеочередной аттестации
Фото: Polisia.kz
Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ряд полицейских понизят в должности после внеочередной аттестации в стране, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шынгыс Алекешев.

Рассмотрено более тысячи сотрудников. 12% рекомендованы для зачисления в кадровый резерв, 79% признаны соответствующими занимаемым должностям, 9% признаны не соответствующими занимаемым должностям и рекомендованы к понижению либо к переводу на другую службу", - проинформировал Шынгыс Алекешев.


По его словам, внеочередная аттестация началась 1 апреля и будет длиться до конца года.

Впервые аттестуемые сотрудники проходят тестирование на знание законодательства и определение уровня логического мышления на базе центра тестирования Академии государственного управления при президенте", - добавил официальный представитель МВД.


Напомним, весной президент Казахстана подписал указ о внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел.
 
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Теги:АттестацияполицейскиеРКитоги
15.07.2024, 17:10 33601

Отмена утильсбора в Казахстане: петицию предложили отклонить

Доводы, указанные в петиции, не соответствуют действительности, заявил Адилбек Бектибаев
Отмена утильсбора в Казахстане: петицию предложили отклонить
Фото: pixabay.com
Алматы. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Директор департамента интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности и строительства Казахстана Адилбек Бектибаев озвучил предварительный проект решения по петиции об отмене утилизационного сбора, сообщает пресс-служба Минпрома РК.

Учитывая, что доводы, указанные в петиции, не соответствуют действительности, а также в ходе публичного обсуждения проекта решения не были представлены дополнительные обоснования, предлагается отказать в удовлетворении петиции. Окончательное решение будет принято в порядке и в срок", - подчеркнул Адилбек Бектибаев на посвященных рассмотрению петиции по вопросам утильсбора общественных слушаниях в Алматы.


Как сообщили в ведомстве, в ходе мероприятия состоялась небольшая дискуссия между противником утильсбора Владимиром Дворецким и представителями общественности и отраслевых союзов.

К сожалению, господин Дворецкий не владел информацией в полном объеме и не смог ответить на заданные ему вопросы", - заявили в пресс-службе.


В слушаниях также приняли участие представители МПС РК, заинтересованных министерств и ведомств, отраслевых объединений, автопроизводителей, депутаты парламента, инициативная группа активистов и общественники.

Ранее в Казахстане появилась петиция "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации". Она собрала свыше 50 тысяч подписей. Авторы петиции требуют снизить ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику и снизить ставки за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.

О петиции против утильсбора высказался спикер сената Маулен Ашимбаев. По его мнению, общественность недостаточно информирована в вопросе, на что используются собранные от утильсбора деньги.

Тем временем в Казахстане набрала голоса еще одна петиция - об отмене единого часового пояса.

Казахстанцы жалуются, что из-за перевода часов на час назад теперь светает очень рано, в 4 утра светло и поют птицы, сна в таких условиях уже нет. Весной и летом теперь по утрам раньше наступает жара, это особенно ощутимо в южных регионах. Кроме того, стало очень рано темнеть, вечером после работы и школы в темноте не выйти на прогулки. Также родители школьников недовольны тем, что детям приходится возвращаться со школы в темноте после уроков второй смены.

Помимо этого, увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
 
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Теги:УтильсборслушанияПетиция
15.07.2024, 16:20 35921

Дело "Ертіс орманы": Антикор заявил о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц резервата

Участники организованной преступной группы с санкции суда находятся под стражей
Дело "Ертіс орманы": Антикор заявил о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц резервата
Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении должностных лиц государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы", сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.

Подозреваемым лицам инкриминируется создание и участие в организованной преступной группе, деятельность которой связана с хищением бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотреблениями должностными полномочиями", - проинформировали в пресс-службе.


По данным Антикора, ОПГ во главе с гендиректором резервата "Ертіс орманы" в период с апреля 2022 по декабрь 2023 года путем незаконной реализации деловой древесины под видом технологических и топливных дров похищен лес на сумму порядка 153 млн тенге.

Участники организованной преступной группы с санкции суда находятся под стражей. За аналогичные преступления ранее было осуждено руководство "Семей орманы", - сообщили в агентстве.


Также в пресс-службе рассказали о пресечении деятельности организованной преступной группы в Туркестанской области.

Проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц отдела образования Шардаринского района по факту создания организованной преступной группы и участия в ней в целях хищения бюджетных средств. Устойчивая преступная группа, состоящая из 12 участников, подозревается в хищении бюджетных средств на системной основе в период с 2020 по 2023 годы путем перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета", - проинформировали в Антикоре.


Отмечается, что в результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге. Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, в области Жетісу завершено ранее начатое расследование в отношении должностных лиц отдела образования Талдыкоргана по факту создания организованной преступной группы и участия в ней в целях хищения бюджетных средств.

Устойчивая организованная преступная группа занималась противоправными деяниями на территории Талдыкоргана в период с января 2020 года по март 2023 года и состояла из 13 участников. Они на системной основе совершали хищения бюджетных средств путем перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета", - сообщили в пресс-службе.


Подчеркивается, что в результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 4,3 млрд тенге. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что должностные лица подозреваются в причастности к незаконной вырубке леса в "Ертіс орманы".
 
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Теги:РезерватДелоЗавершениеАнтикор
15.07.2024, 16:05 37091

Главой Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций стал Гиззат Байтурсынов

Глава Минцифры подписал соответствующий приказ
Главой Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций стал Гиззат Байтурсынов
Фото: primeminister.kz
Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Гиззат Байтурсынов назначен на должность председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций ведомства, сообщает пресс-служба правительства.

Он родился в 1994 году в городе Шымкенте. Окончил Азиатско-Тихоокеанский университет технологий и инноваций Малайзии, Евразийскую юридическую академию имени Кунаева. Трудовую деятельность начал программистом в частной компании.

В 2019 году по программе "Молодежная практика" работал в департаменте развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК. С 2023 года по настоящее время работает директором департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов МЦРИАП.

Ранее Нурлыбаев был назначен вице-министром здравоохранения Казахстана.
 
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Теги:НазначениеРКМинцифры
15.07.2024, 15:42 38476

Нурлыбаев назначен вице-министром здравоохранения Казахстана

До назначения он работал директором областной клинической больницы в Караганде
Нурлыбаев назначен вице-министром здравоохранения Казахстана
Фото: primeminister.kz
Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Ержан Нурлыбаев назначен на должность вице-министра здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства.

Он родился в 1975 году в Темиртау. Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело" и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "Менеджмент". Трудовую деятельность начал в 1998 году врачом-хирургом первой городской больницы Караганды.

В разные годы Ержан Нурлыбаев был главным хирургом Карагандинской области, возглавлял областной центр травматологии и ортопедии имени Макажанова. До назначения работал директором областной клинической больницы в Караганде.

Ранее Аскар Жамбакин был освобожден от должности вице-министра цифрового развития.
 
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Теги:МинздравНазначениеРК
15.07.2024, 15:11 40221

Соглашение с ООН об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции ратифицировал Казахстан

Токаев подписал соответствующий закон
Соглашение с ООН об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции ратифицировал Казахстан
Фото: Акорда
Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Соглашение с ООН об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации ратифицировал Казахстан, сообщает Акорда.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации", - говорится в сообщении.


Ранее Казахстан ратифицировал ряд соглашений с Китаем.
 
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Теги:ООНСоглашениеРатификацияРК
15.07.2024, 14:56 40271

Университет водного хозяйства и ирригации создан в Казахстане

В вузе будут внедрены новые образовательные программы - "Водное хозяйство и мелиорация", "Геодезия и картография" и т.д.
Университет водного хозяйства и ирригации создан в Казахстане
Фото: fototerra.ru
Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе начинает работу новый университет водного хозяйства и ирригации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов, сообщает пресс-служба правительства.

Решение реорганизовать некоммерческое акционерное общество "Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати" и создать на его базе два вуза - некоммерческое акционерное общество "Таразский университет имени М.Х. Дулати" (НАО "ТарУ") и некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации" (НАО "КазНУВХИ") было принято после поручения президента восстановить Таразский гидромелиоративно-строительный институт с соответствующим материально-техническим обеспечением.

Учебные заведения созданы со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах.

Таким образом, специальное учебное заведение на постоянной основе будет готовить высококвалифицированные кадры для системы водного хозяйства и ирригации. В КазНУВХИ будут внедрены новые образовательные программы - "Водное хозяйство и мелиорация", "Геодезия и картография", "Гидротехническое строительство в водном хозяйстве", "Инженерные системы водоснабжения", "Инновационные технологии в водном хозяйстве". Планируется, что уже с 1 сентября 2024 года новый вуз сможет принять студентов в своих стенах", - сообщили в пресс-службе.


На 2024-2025 годы для КазНУВХИ выделена целевая квота государственного образовательного заказа на 245 мест (бакалавриат - 210, магистратура - 20, докторантура - 15).

Общий контингент составит 4 тыс. обучающихся на весь цикл подготовки.

Также в Казахстане появился Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.

Напомним, поручение готовить технических специалистов по водным ресурсам и ирригации дал правительству президент Токаев 1 апреля на заседании республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода. Тогда глава государства жестко раскритиковал кабмин за провал работы по паводкам.
 

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