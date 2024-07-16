В Казахстане появился Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов

Фото: gov.kz

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Актау. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по управлению земельными ресурсами МСХ РК при внеплановой проверке выявил, что земельный участок площадью 3457 га, предназначенный для строительства оздоровительного комплекса, был передан в частную собственность с нарушением норм статьи 43 Земельного кодекса, сообщает пресс-служба МСХ РК.





В частности, было установлено, что земельный участок был оформлен без рассмотрения земельной комиссией и составления землеустройтельного проекта.





Представители территориального подразделения КУЗР в рамках своих полномочий обратились в специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области с иском о признании документов, удостоверяющих право на земельный участок, недействительными.





Решением суда требования были полностью удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу.





Кадастровая стоимость участка, расположенного в районе Коса Ада Каракиянского района Мангистауской области, составляет 3,1 млрд тенге.



