Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане появится Академия Елбасы, передает Kazakhstan Today.

"В целях скоординированной реализации задач при Фонде Первого Президента создается специальная организация "Академия Елбасы", которая выступит оператором по управлению реализации новой инициативы "Eл уміті", - сообщил пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай.

Проект "Ел уміті" направлен на развитие талантливой молодежи.

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