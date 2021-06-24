В Казахстане появится частная судебно-экспертная организация

2йНУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Мажилис парламента Республики Казахстан на пленарном заседании одобрил поправки по вопросам судебно-экспертной деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметила депутат Снежана Имашева, законопроект разработан на основе мониторинга действующего законодательства и правоприменительной практики, а также предложений, поступивших во время встреч депутатов с экспертами, адвокатами, юристами, судьями и представителями правоохранительных органов.

Так, законопроектом предусматривается появление нового субъекта в судебно-экспертной деятельности - негосударственная (частная) судебно-экспертная организация, сообщает Kazpravda.kz.

Это создаст основу для дальнейшего развития и институционального укрепления работы частных судебных экспертов. Данное нововведение позволит консолидировать усилия частных судебных экспертов по созданию материально-технической, лабораторной и научной базы для судебно-экспертной деятельности. Это в свою очередь разгрузит государственный аппарат судебной экспертизы и существенно сократит сроки производства экспертиз", - пояснила депутат.

Кроме того, планируется замена процедуры аттестации процедурой сертификации судебных экспертов. Так, сертификация позволит более эффективно контролировать их соответствие профессиональным, в том числе международным стандартам, а также обеспечить более высокий уровень качества судебно-экспертных исследований.

Также поправки предусматривают введение процедуры стандартизации судебно-экспертной деятельности. Это позволит судебному эксперту применять в ходе исследования не только научно обоснованные методики, прошедшие валидацию, но и национальные стандарты.

Применение стандартов в свою очередь, станет основой для формирования единого научно-методического подхода к осуществлению производства судебных экспертиз и повышения объективности, результативности и обоснованности выводов проводимых экспертных исследований", - отметила Снежана Имашева.

Также разработчиками законопроекта уточнены некоторые компетенции Министерства юстиции и Палаты судебных экспертов.

В результате будет обеспечен баланс между задачей формирования конкуренции на рынке судебно-экспертных услуг и государственным контролем. Вместе с тем удастся избежать рисков создания нерегулируемого рынка судебно-экспертных услуг и бесконтрольной коммерциализации судебно-экспертной деятельности", - добавила депутат.

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