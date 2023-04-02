01.04.2023, 20:25 11946
В Казахстане появится межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК подготовил проект приказа "О создании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Министерстве просвещения Республики Казахстан".
Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Министерстве просвещения Республики Казахстан образуется в целях выработки предложений по обеспечению реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов", - говорится в пояснительной записке к документу.
Создание Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при уполномоченном органе в области защиты прав детей позволит осуществлять мониторинг и координировать деятельность нижестоящих комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Отмечается, что проект приказа Министерства просвещения "О создании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Министерстве просвещения Республики Казахстан" направлен на экспертизу в Общественный совет по вопросам образования и защите прав детей при Министерстве просвещения, Республиканскую ассоциацию частных организаций образования, Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", Научно-исследовательский институт государства и права имени Гайрата Сапаргалиева.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
новости по теме
31.03.2023, 21:17 40706
В Минтруда назвали фейком информацию о перерасчете пенсий
Рассказать друзьям
Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях и мессенджерах появилась информация о возможном перерасчете пенсионных выплат в сторону повышения на 30-50%.
Информация не соответствует действительности и имеет признаки интернет-мошенничества. В распространяемом видеоролике сообщается, что для повышения пенсии якобы необходимо иметь стаж от 20 лет и определенную запись в трудовой книжке. При этом автор ролика просит перейти по ссылке, чтобы узнать, какая это запись", - сообщили в пресс-службе министерства.
Гражданам настоятельно не рекомендуют переходить по непроверенным ссылкам и тем более оставлять свои личные данные на сомнительных интернет-ресурсах, которыми могут воспользоваться злоумышленники.
В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 549,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 168,7 млрд тенге, солидарной пенсии - 380,6 млрд тенге.
15 марта министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова рассказала, будут ли в Казахстане пересматривать пенсионный возраст для женщин.
31.03.2023, 15:18 50581
Награжденные "Алтын алқа" или "Күміс алқа" Казахстанки смогут получать пособие за один день
Фото: exclusive.kz
Рассказать друзьям
Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Процедуру получения пособия для матерей, награжденных подвесками "Алтын алқа" или "Күміс алқа", полностью автоматизировали, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.
Ранее при назначении пособия в проактивном формате участвовали сотрудники НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан" и территориальных департаментов МТСЗН, и это занимало 7 рабочих дней. Теперь при получении данной услуги в проактивном формате назначение пособия проводится посредством информационной системы, благодаря чему срок оказания услуги сократился до 1 рабочего дня", - сообщили в ведомстве.
Если женщина имеет подвеску, соответствующие сведения автоматически поступают в информационную систему МТСЗН. Далее система направляет SMS-сообщение человеку c номера 1414 для получения согласия на назначение пособия в проактивном формате. В случае положительного ответа на SMS-сообщение система принимает решение о назначении пособия автоматически, без участия человека.
Данный подход будет внедряться МТСЗН и по другим государственным услугам, пообещали в министерстве.
Напомним, в Казахстане многодетной считается семья, в которой совместно проживают 4 и более несовершеннолетних детей или студентов-очников до достижения ими 23 лет. Многодетным матерям, родившим и воспитавшим 6 детей, вручается подвеска "Күміс алқа", а те, кто родил и воспитал 7 и более детей, награждаются подвеской "Алтын алқа".
Пособие для семей, имеющих четверых и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет, назначают независимо от доходов семьи в размере:
- на четверых детей - 16,03 МРП или 46 760 тенге;
- на пятерых детей - 20,04 МРП или 58 457 тенге;
- на шестерых детей - 24,05 МРП или 70 154 тенге;
- на семерых детей - 28,06 МРП или 81 852 тенге;
- на восьмерых и более детей - 28,06 МРП, или 81 852 тенге плюс по 4 МРП за каждого последующего после седьмого ребенка.
Женщинам, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" первой и второй степени, ежемесячно выплачивается государственное пособие в размере 6,4 МРП (22 080 тенге).
31.03.2023, 13:38 53321
Права авиапассажиров усилили в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК вводит ряд поправок по усилению прав пассажиров.
В ведомстве напомнили, что 29 декабря 2022 года были внесены соответствующие поправки в закон "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации", а также 14 марта 2023 года внесены изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте.
Поправки предусматривают:
- Введение понятия "изменение статуса рейса", для усиления ответственности авиакомпаний перед пассажирами. Необходимо отметить, что ранее услуги по питанию, проживанию, трансферу предоставлялись только в случае задержки и отмены рейса. С этого времени перевозчики обязаны будут предоставлять вышеуказанные услуги при любых изменениях, влияющее на время вылета (прилета) рейса или маршрут.
- Договор воздушной перевозки может быть прекращен по инициативе авиакомпании в случае внесения пассажира в реестр лиц авиакомпании, воздушная перевозка которых ограничена (ранее данная норма отсутствовала). Данная норма подразумевает собой введение так называемого "черного списка" для деструктивных пассажиров. Авиакомпания имеет право включить пассажира в "черный список" только в том случае, если его действия подпадают под признаки административного либо уголовного правонарушения.
- Обязательное уведомление пассажира о задержке рейса по абонентскому номеру сотовой связи и адресу электронной почты, а также о его правах (данная норма отсутствовала). Ранее уведомление пассажиров велось на добровольной основе, однако отдельные авиакомпании не придерживались такой практики, а в отдельных случаях предоставляли это за платную услугу.
- Помимо информирования о причинах изменения статуса рейса и новом времени вылета, и (или) о новом маршруте авиакомпании будут обязаны информировать пассажиров также о перечне услуг, предоставляемых перевозчиком в связи с изменением статуса рейса, в случае, если изменение произошло по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна. В этой связи авиационные власти убедительно просят пассажиров при покупке билетов указывать свои контактные данные (сотовый номер и электронный адрес).
- Ответственность авиакомпаний в виде оказания услуг и выплаты штрафа в размере 3 % при любом изменении статуса рейса по вине авиакомпании, а также административная ответственность в виде штрафа в случае невыплаты штрафа (ранее данная норма отсутствовала). Проведенный анализ показал, что отдельные авиакомпании несвоевременно выплачивают пассажирам компенсации. К сожалению, имелись факты, когда авиакомпании не выплачивали компенсации на протяжении 6-7 месяцев с даты перелета. Данная норма позволит принять меры в отношении тех авиакомпаний, которые несвоевременно выплачивают компенсацию за задержку рейса.
- Право на полный возврат средств или перебронирование при изменении статуса рейса свыше 5 часов. Ранее законом предусматривалось, что возврат денежных средств будет осуществлен в полном объеме только в том, случае если задержка рейса составит свыше 10 часов. Однако учитывая и принимая во внимание тот факт, что перевозка после 10 часов ожидания рейса является не актуальной, указанное время сократили до 5 часов.
Комитетом гражданской авиации и авиационной администрацией Казахстана в дальнейшем будет проводиться анализ поступающих обращений и в случае необходимости будут пересматриваться требования законодательства, с учетом международных стандартов и мировой практики", - подчеркнули в МИИР.
Напомним, в минувшем году пассажиры массово жаловались на постоянные задержки рейсов со стороны разных авиакомпаний. Иногда рейсы задерживали на сутки, иногда отменяли совсем. Так, авиакомпанию Air Astana за месяц шесть раз штрафовали за задержку рейсов. А пассажиры авиакомпании SCAT из-за задержки рейса на полчаса оказались заперты в автобусе. В целом, за постоянные нарушения казахстанские авиакомпании оштрафовали на 24,5 млн тенге.
В этом году, в феврале, из-за задержки рейса пассажиры устроили скандал в аэропорту Астаны.
30.03.2023, 17:41 95141
Отпечатки пальцев могут появиться в паспортах казахстанцев
Фото: Pexels.com
Рассказать друзьям
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Новые правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства и проездного документа разработали в Министерстве внутренних дел Казахстана.
Проект документа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 апреля 2023 года.
По новым правилам документы, удостоверяющие личность, являются собственностью государства и содержат следующие данные:
- фамилию, имя, отчество (при его наличии);
- дату и место рождения;
- пол;
- национальную принадлежность - по желанию владельца;
- гражданство;
- фотографию;
- наименование органа, выдавшего документ;
- дату выдачи, номер документа, срок действия;
- подпись владельца документов;
- индивидуальный идентификационный номер;
- отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего 16-летнего возраста и более, а также в возрасте от 12 до 16 лет в случаях, установленных законом "О дактилоскопической и геномной регистрации".
Паспорт гражданина РК и удостоверение личности гражданина РК выдаются уполномоченным госорганом в срок не позднее 15 рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов, за исключением паспортов гражданина, оформленных в загранучреждениях РК, и вручаются лично владельцу или его законному представителю.
Вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства выдаются уполномоченным государственным органом в срок не позднее 17-ти рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов, удостоверяющих личность, и вручаются лично владельцу или его законному представителю.
Проездной документ выдается уполномоченным государственным органом по месту учета документируемого лица в срок не позднее 17-ти рабочих дней со дня подачи заявки на получение документа и вручается лично владельцу или его законному представителю.
Цифровые документы, удостоверяющие личность, равнозначны бумажным.
Получить паспорт гражданина РК и удостоверение личности можно в ускоренном порядке в Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте - до одного рабочего дня, в областных центрах - до трех рабочих дней, в районах и городах областей - до семи рабочих дней.
По желанию граждан документы, удостоверяющие личность, также выдаются в ускоренном порядке до трех рабочих дней (в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте) и до пяти рабочих дней (в областных центрах) со дня оформления.
Оплата за ускоренную выдачу документа, удостоверяющего личность, производится через банковские учреждения и иные организации, осуществляющие кассовые операции.
Для оформления паспорта гражданина РК заявитель лично представляет:
- документ об оплате государственной пошлины (лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, предоставляют подтверждающие документы);
- две фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра (при оформлении на бумажном бланке формуляра);
- один из следующих документов:
- свидетельство о рождении (при получении удостоверения личности по достижению 16-летнего возраста);
- паспорт гражданина Республики Казахстан (при получении удостоверения личности впервые, утрате удостоверения личности, возвращении на постоянное место жительства в Республику Казахстан);
- удостоверение личности гражданина Республики Казахстан (при обмене удостоверения личности);
- паспорт образца 1974 года (бывшего Союза Советских Социалистических Республик) (для получения удостоверения личности впервые при подтверждении гражданства Республики Казахстан);
- удостоверение лица без гражданства (в случае признания гражданства Республики Казахстан);
- справку о приеме в гражданство Республики Казахстан установленной Министерством внутренних дел Республики Казахстан формы (при получении удостоверения личности в связи с принятием в гражданство Республики Казахстан).
Напомним, в январе МВД приостановило обязательную дактилоскопию в Казахстане до 2024 года.
30.03.2023, 16:34 97281
Запрет на рыболовство введен в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства ввело запрет на рыболовство на некоторых водоемах Казахстана.
В частности, в период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных вводится запрет на рыболовство в следующих местах и в следующие сроки:
- в западной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности залива Алаколь до полуострова Узунарал - с 15 апреля по 1 июня;
- в восточной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности Узунарал до устья реки Аягоз - с 25 апреля по 10 июня;
- на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балхаш, и вверх по течению по всей длине реки и ее основных притоков, а также в глубь и по обе стороны озера Балхаш в радиусе 5 км от устьев этих рек - с 15 апреля по 1 июня;
- на водохранилище Капшагай и всех реках и водотоках, впадающих в него, - с 5 апреля по 20 мая;
- на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь и на всех их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректы, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, Женешкесу, Шынжылы - с 10 апреля по 1 июня;
- с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от плотины Капшагайской ГЭС до 6-го рыбпункта (поселок Арал-Тюбе) - с 5 апреля по 5 июня;
- с применением непромысловых орудий лова на всей дельте реки Иле - с 15 апреля по 1 июня;
- с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от устья реки Шарын до государственной границы с Китаем - с 25 марта по 5 июля.
В приказе также установлены места и сроки пользования:
1) с применением непромысловых орудий лова:
- на реке Иле от плотины Капшагайской ГЭС до 6-го рыбопункта (поселок Арал-Тюбе) - с 6 июня по 4 апреля;
- на дельте реки Иле - с 2 июня по 14 апреля;
- на реке Иле от устья реки Шарын до государственной границы с КНР - с 6 июля по 24 марта.
2) с применением непромысловых орудий лова на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балхаш, и вверх по течению по всей длине реки и ее основных притоков, а также в глубь и по обе стороны озера Балхаш в радиусе 5 км от устьев этих рек - со 2 июня по 14 апреля;
3) в западной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности залива Алаколь до полуострова Узунарал - со 2 июня по 14 апреля. В восточной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности Узунарал до устья реки Аягоз - с 11 июня по 24 апреля;
4) на Капшагайском водохранилище и на всех реках и водотоках, впадающих в него, - с 21 мая по 4 апреля;
5) на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь, на всех их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректи, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, Женешкесу, Шынжылы - со 2 июня по 9 апреля.
Приказ вводится в действие с 9 апреля 2023 года.
Напомним вчера в Атырауской области у браконьеров изъяли более 400 килограммов осетровых. Им грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Ранее в Мангистауской области полицейские изъяли более 120 килограммов осетра.
В этом году прикаспийские страны продлили мораторий на промысел осетровых. Вылов намечено осуществлять только в научно-исследовательских целях.
30.03.2023, 14:08 103896
В Астане и Алматы избрали председателей маслихатов
Также на сессиях маслихатов были избраны председатели комиссий
Рассказать друзьям
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане избраны председатели маслихатов Астаны и Алматы.
Единогласным решением депутатов восьмого созыва Ерлан Каналимов избран председателем маслихата города Астаны", - сообщили в пресс-службе столичного маслихата.
Также на сессии маслихата были избраны председатели четырех постоянных комиссий.
Комиссию по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью возглавил Азамат Айтхожин, по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства- Кендебай Адамбеков. Комиссию по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и ЖКХ - Владислав Сергеев, по вопросам социально- культурного развития Аскар Смагулов. Руководителем фракции партии "AMANAT" единогласно избран Берик Джакенов.
В составе маслихата столицы - 34 депутата, 12 мандатов у партии AMANAT, по одному у партии НПК и казахстанской партии зеленых "Байтақ" и три мандата у партии "Ақ жол". Еще 17 депутатов избраны по одномандатным избирательным округам. В составе маслихата нового созыва 25 мужчин и 9 женщин. Самому молодому депутату - 22 года, самому старшему - 63 года. Средний возраст депутатов - 46 лет.
Также депутаты отметили, что одной из важнейших задач маслихата является контроль за эффективным расходованием средств местного бюджета и что население города в большинстве случаев поднимает проблемные вопросы в сфере социального и экономического развития столицы. В связи с этим были избраны председатели постоянных комиссий, работающих на постоянной основе: Адамбеков Кендебая Сарыбаевича председатель комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства; Смагулов Аскар Сайлаубекович председатель комиссии по вопросам социально-культурного развития.
Также председателем маслихата Алматы VIII созыва избран Меиржан Отыншиев, сообщает пресс-служба маслихата мегаполиса.
Кроме того, в результате голосования определились руководители постоянных комиссий:
- комиссия по экономике, финансам, активам, развитию государственного управления и общественной безопасности, председатель - Набиев Амиржан Амиржанович;
- комиссия по строительству, архитектуре, урбанистике и земельным отношениям, председатель - Шоканов Нурсултан Нурланович;
- комиссия по коммунальной инфраструктуре, энергетике, водоснабжению и городской мобильности, председатель - Умирбаева Зауреш Абилгожановна;
- комиссия по предпринимательству, инвестициям, туризму и экологии, председатель - Идрисов Руслан Рашитович;
- комиссия по общественному развитию, культуре, спорту, религии и молодежи, председатель - Аканова Асия Айкановна;
- комиссия по здравоохранению, образованию и занятости, председатель - Кодасбаев Алмат Турысбекович.
Ранее были представлены итоги выборов в маслихаты Астаны и Алматы.
30.03.2023, 13:11 106086
Токаев поручил принять меры для обеспечения энергетической, водной и транспортной безопасности
При этом необходимо построить 25 водоемов и максимально экономить воду
Рассказать друзьям
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания мажилиса парламента поручил принять комплексные меры для обеспечения энергетической, водной и транспортной безопасности, сообщила пресс-служба Акорды.
Необходимо развивать инфраструктуру. Должны быть приняты комплексные меры, направленные на обеспечение энергетической, водной и транспортной безопасности. В ближайшее время необходимо привлечь новые инвестиции в модернизацию энергетических активов. Эту работу можно реализовать через программу "обмен тарифа на инвестиции", - сказал Токаев.
Кроме того, он отметил, что сейчас растет дефицит товарного газа. Правительство должно реализовать новые проекты для увеличения газоперерабатывающих мощностей страны. При этом необходимо построить 25 водоемов и максимально экономить воду.
Казахстан для устойчивого развития должен стать мировым транспортным хабом, соединяющим Азию и Европу. Очень важно своевременно завершить все проекты по транспорту и логистике, которые были предприняты ранее", - сказал президент РК.
Глава государства отметил, что правительству и парламенту предстоит мобилизовать совместные усилия в целях дальнейшего развития экономики и повышения благосостояния народа.
Глава государства подчеркнул, что накануне на открытии сессии парламента он поставил конкретные цели и обозначил приоритетные направления деятельности правительства. Прежде всего Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу обеспечить стабильный экономический рост не менее 4 процентов в год.
Нам необходимо кардинально изменить модель экономического развития. Для этого важно системно осуществлять диверсификацию и укреплять рыночные принципы. Наша конечная цель - создание высокотехнологичной, полностью самодостаточной и конкурентоспособной экономики. Следует усилить позиции нашей страны в качестве ключевого регионального инвестиционного хаба. За последний год проведена серьезная работа в сфере демонополизации и создания реально конкурентной среды. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Правительству требуется принять системные меры для дальнейшего расширения экономической свободы и снижения уровня влияния государства на рыночные процессы", - сказал президент.
Глава государства назвал вторым важным вопросом сдерживание инфляции.
Уже в этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза. В первую очередь нужно контролировать цены на продовольственные товары. Поэтому одним из ключевых приоритетов остается развитие агропромышленного комплекса и торговли. Следует обеспечить внутренний рынок прежде всего отечественными товарами. Важно также увеличить объем производимой сельхозпродукции и повышать ее добавленную стоимость", - отметил глава государства.
Напомним, сегодня указом президента Алихан Смаилов был назначен на пост премьер-министра.
30.03.2023, 12:35 100216
Премьер-министр рассказал о планах по предстоящей работе правительства Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - О планах по предстоящей работе правительства на пленарном заседании мажилиса парламента Республики Казахстан рассказал премьер-министр Алихан Смаилов, сообщает пресс-служба правительства РК.
В первую очередь мы будем реализовывать предвыборную программу главы государства и программу партии AMANAT. Также будем учитывать конструктивные предложения других партий и депутатов, бизнес-сообщества и граждан", - заявил премьер-министр.
Он подчеркнул, что доведение роста экономики до 5% в среднесрочном периоде и снижение уровня инфляции в 2 раза до конца текущего года являются важнейшими задачами.
По словам премьер-министра, комплексные меры по поддержке предпринимательства и улучшению бизнес-климата, решение актуальных вопросов бизнеса, обеспечение занятости и увеличение реальных доходов граждан являются одними из основных направлений работы правительства.
Приоритетами в развитии экономики будут ее диверсификация, обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами и рост производства несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью.
Будут приниматься меры по привлечению большего объема инвестиций в экономику страны, в первую очередь в обрабатывающую отрасль. Будет проводиться комплексная работа по развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности", - сообщил премьер-министр.
Также важное значение имеют развитие сферы энергетики и модернизация коммунальной инфраструктуры.
Особое внимание также будет уделено обеспечению внутреннего рынка ГСМ. Реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции" позволит снизить износ электрических и коммунальных сетей. Будет расширена работа по модернизации сельской инфраструктуры в рамках проекта "Ауыл - Ел бесiгi", - проинформировал Алихан Смаилов.
В сфере логистики, по словам премьер-министра, приоритетными направлениями являются увеличение пропускной способности транспортной системы Казахстана и развитие международных коридоров.
В сферах образования и здравоохранения ключевыми направлениями нашей работы будут повышение эффективности и качества услуг, а также дальнейшая цифровизация и внедрение единой государственной цифровой платформы.
Правительство будет принимать все необходимые меры по решению поставленных задач. Мы нацелены на слаженную и результативную работу в тесном взаимодействии с депутатами парламента", - заверил Алихан Смаилов.
Напомним, Смаилов вновь занял пост премьер-министра Казахстана.
Читаемое
02.04.2023, 10:02Сильный ветер согнул металлическую трубу на предприятии в Кызылординской области 02.04.2023, 09:23581Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла в финале Miami Open 26.03.2023, 19:56146541Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Алматы - Оскемен 27.03.2023, 08:40135036Два землетрясения зарегистрировали казахстанские сейсмологи 29.03.2023, 17:42128571В Алматы пополнился список ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья 26.03.2023, 18:59126466Тело пропавшей 10 дней назад 4-летней девочки нашли в реке Арыс 29.03.2023, 18:47125376В Казахстане ожидается резкое похолодание 18.03.2023, 14:26235961В поселке Кобда Актюбинской области в результате паводка сильно повреждены около 25 домов 15.03.2023, 14:26220906Паводки в ЗКО: 12 поселков оказались отрезаны от цивилизации 14.03.2023, 19:03219411Дачников Уральска предупредили о возможной эвакуации 16.03.2023, 19:02219211Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района 14.03.2023, 16:53216196Вспышку оспы овец зарегистрировали в ВКО
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?