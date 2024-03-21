В Казахстане появится самостоятельный закон о противодействии торговле людьми

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Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о социально-экономическом развитии мегаполиса и новых требованиях к городской застройке, сообщает - Аким Алматы Ерболат Досаев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о социально-экономическом развитии мегаполиса и новых требованиях к городской застройке, сообщает Акорда





По итогам двух месяцев 2024 года обеспечен динамичный рост экономики города, краткосрочный экономический индикатор Алматы вышел в положительную зону с ростом на 1,7%. Поступления в местный бюджет выросли на 55%, до 287,5 млрд тенге. Увеличивается объем инвестиций в основной капитал, привлечено 190 млрд тенге с ростом на 24,5%", - доложил Досаев.





Он также рассказал, что в городе вводятся новые требования к застройке, направленные на полицентричное развитие города, усиление сейсмобезопасности жилья и социальных объектов, исключение точечной застройки и др.





Проведено обследование 183 объектов, серьезных повреждений не обнаружено. Также начато комплексное обследование 363 объектов по заявлениям после землетрясения 4 марта текущего года. В 2024 году сейсмоаудитом будет охвачено 13,2 тыс. объектов. С целью своевременного оповещения граждан в случае ЧС до 1 июня текущего года в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert", - рассказал глава Алматы.





Он также сообщил о перезагрузке системы управления отходами, новом комплексном подходе по содержанию дворовых территорий и зеленых насаждений. По словам Досаева, сервисные контракты заключены с обслуживающими организациями на 3 года. Эти меры повысят их финансовую устойчивость и качество предоставляемых услуг.





По итогам встречи президент поручил продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, обеспечению сейсмобезопасности Алматы, модернизации систем водоснабжения и водоотведения.





Также глава государства принял директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева.





Президент отметил, что на научный центр возлагаются важные задачи по разработке и применению научных методов прогнозирования землетрясений. Он поручил развивать научные исследования и использовать инновационные технологии в работе центра.





Напомним, 4 марта в Алматы произошло землетрясение силой 5 баллов. В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. Поврежденные здания обследовала спецкомиссия. После проверки эксперты заявили , что несущие конструкции не нарушены. Однако позже стало известно, что в одной из школ Алматы после землетрясения потрескались несущие стены.



