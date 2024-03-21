В Казахстане появится самостоятельный закон о противодействии торговле людьми
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента одобрил в первом чтении проект закона "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан" с сопутствующими ему поправками, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Основным законопроектом вводятся новые понятия, некоторые определения приводятся в соответствие с международными стандартами. Определяется круг лиц, на которых будут распространяться положения закона, устанавливается уполномоченный государственный орган, определяются субъекты противодействия торговле людьми и их компетенции", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, внедряются оценка рисков торговли людьми и механизмы перенаправления жертв. Проектом закона также прописываются права жертв торговли людьми, защита прав несовершеннолетних лиц и основы международного сотрудничества в данной сфере.
Вносятся изменения в статью 128 Уголовного кодекса РК "Торговля людьми". Определение торговли людьми расширено способами вовлечения граждан в незаконную эксплуатацию. Среди них угроза силой или ее применения, другие формы принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод. Данное уточнение дает правоохранительным органам возможность возбуждать уголовное дело во всех перечисленных случаях", - проинформировали в мажилисе.
Также новым проектом закона исключается возможность примирения сторон по преступлениям, связанным с торговлей людьми. Кроме того, вводится уголовная ответственность за организацию сексуальных услуг через интернет.
Проектом закона вводится понятие проституции - возмездного оказания услуги сексуального характера, в том числе посредством использования сетей телекоммуникаций, интернета в целях удовлетворения половой потребности другого лица путем полового сношения или иных действий сексуального характера", - добавили в пресс-службе.
Также отмечается, что изменения и дополнения вносятся в Кодекс "О браке (супружестве) и семье". Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут обязаны сообщать в органы по опеке или попечительству и прокуратуры о фактах поступления детей.
Поправками в Кодекс об административных правонарушениях вводится ответственность за несообщение о факте оставления новорожденного должностными лицами медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем определяются компетенции уполномоченного органа в области защиты прав ребенка по рассмотрению таких дел", - заявили в мажилисе.
Напомним, количество правонарушений в сфере торговли людьми выросло почти вдвое в Казахстане.