Астана. 27 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане предлагают субсидировать кредиты застройщиков студенческих общежитий, передает Kazakhstan Today.





Вопросы, связанные со строительством общежитий для студентов, обсудили в Центральном аппарате партии "Нур Отан". Было отмечено, что в Казахстане на данный момент не хватает более 90 тыс. мест в общежитиях. По словам депутата сената Бахытжана Жумагулова, с 2019 года до конца 2022 года планируется ввести не менее 75 тыс. мест для проживания студентов, магистрантов и докторантов в студенческих общежитиях, сообщили в пресс-службе "Нур Отана".





По информации партии, организации образования уже подготовили проектно-сметную документацию на 26 общежитий, в разработке находятся ПСД еще на 57 зданий. На сегодняшний день подписано 10 договоров на строительство студенческих общежитий между Министерством образования и науки РК и 7 вузами, 1 колледжем и 2 компаниями.





В то же время, как было отмечено, одним из ключевых проблемных вопросов, требующих оперативного решения, является поиск и привлечение инвесторов для строительства общежитий. В этой связи механизм государственно-частного партнерства представляется наиболее целесообразным.





Как проинформировал глава АО "Финансовый центр" МОН РК Аскар Ибраимов, в ближайшее время планируется внести ряд изменений в Правила размещения госзаказа, что позволит при необходимости расширить возможность заявления дополнительных объектов, эксплуатируемых более 50 лет. Прорабатывается возможность их эксплуатации в качестве общежитий, при соответствии требованиям перспективной службы не менее 20 лет. Все нововведения в этой части вопроса будут согласованы с Комитетом по делам строительства МНЭ.





Также на сегодняшний день инициирован вопрос субсидирования банковских кредитов застройщиков общежитий в рамках пролонгации Дорожной карты бизнеса до 2025 года. Соответствующее предложение направлено в Министерство нацэкономики.





В свою очередь, вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова сообщила, что на реализацию всех проектов на 10-летний период предусмотрено 152,8 млрд тенге, из них на предстоящие 3 года - 15 млрд тенге.





Выделен 171 земельный участок, 122 из которых принадлежат организациям образования, 49 участков предоставлены акиматами. Вместе с тем в ряде регионов имеется необходимость усиления работы в этом направлении. К примеру, в городе Астане уже выделено 12 участков, однако требуется еще 9. Акиматам Алматы, Мангистауской, Актюбинской и Кызылординской областей необходимо определить дополнительно по 1 участку", - сказала она.





Согласно графику, до конца 2019 года планируется ввести 5 тыс. мест. Уже заключены 10 договоров госзаказа с учебными заведениями Астаны, Алматы, Шымкента и Восточно-Казахстанской области. На рассмотрении находятся 8 заявлений на 3226 мест. За счет заключенных договоров и полученных заявлений в 2019 году планируется ввести 4482 мест, по остальным 518 местам работа будет продолжена, заключили в пресс-службе.





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