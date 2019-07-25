В Казахстане предлагают отслеживать кадровые назначения в госорганах через систему E-kyzmet

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - Глава Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова отметила необходимость обеспечения соблюдения принципа меритократии, открытости и прозрачности кадровых перемещений в госорганах, передает Kazakhstan Today.

Она отметила, что статистика за прошлый год демонстрирует невысокую активность госслужащих во внутренних конкурсах на вышестоящие должности. Одной из причин этого является недоверие людей в справедливость отбора в этих конкурсах.

"Несмотря на достаточную правовую регламентацию, принципы меритократии на практике соблюдаются не в полной мере. Прошу изучить ситуацию на местах, провести детальный анализ и принять действенные меры по искоренению подобной практики", - сказала Жаилганова.

Она отметила, что казахстанцы должны видеть, что принципы меритократии действительно работают. Предлагается усовершенствовать систему E-kyzmet и проводить через нее мониторинг кадровых назначений. Система будет отслеживать все процессы назначений и не позволит принять незаконные кадровые решения, проводить манипуляции с квалификационными требованиями, командными перемещениями.

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