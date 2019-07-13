В Казахстане предлагают приостановить проведение технического осмотра

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - Проектным офисом "Адалдык аланы" вносится предложение о рассмотрении вопроса об исключении требования прохождения технического осмотра личных автотранспортных средств, сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает Kazakhstan Today.

По данным Агентства РК по противодействию коррупции, факты свидетельствуют о системном характере правонарушений в сфере прохождения техничего осмотра транспортных средств.

"Проектным офисом "Адалдык аланы" вносится предложение о рассмотрении вопроса об исключении требования прохождения технического осмотра личных автотранспортных средств, оставив данное требование только для общественных транспортных средств и транспорта, состоящего на балансе государства. Также при условии, что техосмотр все-таки обязателен, необходима интеграция систем технического осмотра автотранспортных средств стран, входящих в Таможенный союз", - сообщили в ведомстве.

Агентство РК по противодействию коррупции также рассказали об итогах мониторинга сферы проведения техосмотра транспортных средств.

В результате в Алматинской области был установлен факт прохождения техосмотра по WhatsApp без самой технической проверки.

Данный факт был установлен в городе Талдыкорган. "Тайный покупатель" без заезда автомобиля смог за 6000 тенге приобрести диагностическую карту, внесенную в Единую информационную систему обязательного технического осмотра. Вместе с этим вопиющим фактором является то, что данный автотранспорт, прошедший технический осмотр был снят с учета еще в 2016 году. Однако для данной организации это не явилось проблемой, несмотря на то что автомобиль снят с учета, они с легкостью смогли внести в базу данные и предоставить диагностическую карту технического осмотра", - проинформировали в агентстве.

Кроме того, сотрудниками проектного офиса "Акмола - адалдык аланы" проведен мониторинг сайтов бесплатных объявлений на предмет наличия объявлений о незаконном изготовлении талона о прохождении технического осмотра автотранспортного средства, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан. В ходе мониторинга сайтов бесплатных объявлений было выявлено, что имеются объявления "Техосмотр РФ", "техосмотр Армения, Киргизия и Россия в Кокшетау". Всего на сайте "OLX" размещено 32 объявления подобного характера.

С целью выяснения обстоятельств было инициировано проведение мероприятия по методу "Тайный покупатель", в ходе которого при телефонном разговоре лицо, написавшее объявление на одном из таких ресурсов, предлагал услуги по прохождению технического осмотра автотранспортных средств, состоящих на учете в Российской Федерации или Армении и Киргизии, без физического присутствия самого транспорта. Услуга по выдаче официального талона о прохождении технического осмотра с внесением данных в информационную систему технического осмотра Российской Федерации стоила 5000 тенге. А для не официального талона без внесения соответствующей информации в информационные системы технического осмотра - 4000 тенге", - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

Для получения услуги достаточно лишь направить фото и документы на автотранспорт, используя WhatsApp. А для получения готового талона о прохождении технического осмотра и оплаты за услуги необходимо лично встретиться по предварительной договоренности.

Подобный механизм прохождения технического осмотра противоречит нормам законодательства РК, вызывает угрозу безопасности дорожного движения, а также служит инструментом вовлечения граждан в коррупционные правонарушения понижая уровень добропорядочности граждан. Купленный талон о прохождении техосмотра не гарантирует соответствие данного автотранспорта требованиям безопасного движения на дорогах, что в свою очередь исключает смысл прохождения технического осмотра в целом, отмечают в агентстве.

Стоить отметить, что территориальными органами транспортного контроля за период с 2018 года по сегодняшний день проверено 152 операторов технического осмотра, выявлено 724 нарушений правил организаций и проведения обязательного технического осмотра транспортных средств и прицепов к ним, в отношений операторов технического осмотра составлено 193 административных материалов на сумму 3 млн 849 тысяч тенге, исключено из реестра - 88 операторов.

За период с ноября 2018 года по март 2019 года проведено более 150 рейдовых мероприятий по выявленю поддельных диагностических карт, по результатам которых выявлено 84 фактов подделки диагностических карт, составлено 26 административных материалов в отношений операторов технического осмотра и возбуждено 2 уголовных дела, направлено 13 поручений для проведения внеплановых проверок в отношений операторов технического осмотра.

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