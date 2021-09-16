В Казахстане предлагают законодательно закрепить понятие "буллинг"

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - На пленарном заседании мажилиса в ходе рассмотрения разработанных депутатами законодательных поправок относительно защиты прав ребёнка особое внимание уделено вопросам буллинга и кибербуллинга, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Депутаты предложили на законодательном уровне закрепить понятие "травля (буллинг)", а также компетенцию Министерства образования и науки по разработке и утверждению правил её профилактики в образовательном процессе.

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин высказался за выработку конкретных механизмов борьбы с кибербуллингом.

В последние годы буллинг и особенно кибербуллинг стал представлять большую общественную опасность, приводит к серьёзным последствиям, всё чаще становится причиной суицидов. В возрастной категории до 18 лет в прошлом году было 143 суицида и 306 попыток суицида. А только за полгода нынешнего уже 105 суицидов и 193 попытки. Понятно, что есть случаи по семейно-бытовым причинам, но немалая доля связана с буллингом. Всё это говорит о том, что здесь нужны действенные меры ответственности за совершение противоправного деяния, коим является", - считает Нигматулин.

При этом спикер мажилиса отметил, что в данном случае на практике "не работают" механизмы рассмотрения буллинга и кибербуллинга в рамках статей, касающихся оскорбления и клеветы.

Нигматулин также напомнил, что при рассмотрении ужесточения ответственности за браконьерство в отношении редких животных правоохранительные органы выступили за усиление наказания и выводу этой категории преступлений в отдельный состав.

Наверное, и здесь необходимо проявить ту же принципиальность и строгость закона, как вы проявили в борьбе против браконьерства. Потому что эти преступления (против детей) не менее резонансны, чем браконьерство, и имеют не меньшую общественную опасность и значимость", - сказал он.

Депутаты также подняли вопрос и относительно своего предложения увеличить возраст пребывания детей-сирот в домах ребёнка системы здравоохранения с 3 до 6 лет, сообщает пресс-служба мажилиса.





В настоящее время дети-сироты при достижении 3 лет переводятся из домов ребёнка в детские дома системы образования, а дети с особыми потребностями - в учреждения системы социальной защиты населения.

Однако Министерство образования и науки, ссылаясь на необходимость реализации "пилотного проекта", предлагает отсрочить принятие соответствующей законодательной нормы на 5 лет.

Предложение о "пилоте" - не что иное, как бюрократический приём, чтобы отодвинуть решение вопроса. И это, в конечном счёте, может отразиться на судьбах ни в чём неповинных детей, которые и так остались без родителей. Сегодня содержание как домов ребенка, так и детских домов уже финансируется за счёт местных бюджетов. Поэтому фактически речь идет, по большому счёту, о перераспределении финансовых потоков", - отметил Нигматулин, поручив рабочей группе до второго чтения доработать норму.

По словам спикера мажилиса, нужны системные меры и комплексный подход с участием всех заинтересованных госорганов, педагогов и родительской общественности.

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