Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане предложили ввести единый аграрный налог, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на площадке мажилиса по инициативе группы общественных деятелей, возглавляемых Мухтаром Тайжаном, прошел круглый стол по вопросу рационального использования земельных ресурсов. В ходе обсуждения, в частности, было предложено внедрение единого аграрного налога, объединяющего существующие 8 видов налога, которые уплачивает сельхозтоваропроизводители, сообщили в пресс-службе МСХ.

Начисление и уплата их представляет очень сложный процесс. Одновременно есть проблема, что низкий уровень такого прямого налога, как земельный, не стимулирует рациональное использование сельхозземель. Поэтому необходимо совершенствовать налоговую политику в сельском хозяйстве с тем, чтобы экономическими рычагами стимулировать землепользователей принимать меры по вовлечению неиспользуемых земель в оборот, либо добровольному возврату земель государству", - отметили в ведомстве.

По мнению Тайжана, данная мера не должна привести к повышению общей налоговой нагрузки для сельскохозяйственных товаропроизводителей и соответственно к снижению инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.

Также общественный деятель заявил, что сегодня в Казахстане практически отсутствует полноценный рыночный оборот сельхозземель. В этой связи он предложил совершенствовать институт аренды сельхозземель для вовлечения их в рыночный оборот путем снятия законодательных ограничений на совершение сделок в отношении права землепользования. Наделяя казахстанцев правом отчуждения аренды, общественники считают необходимым оставить запрет на предоставление сельхозземель в аренду иностранцам.

На сегодняшний день отсутствие возможности легально совершать рыночные сделки по арендованным сельхозземлям вынуждает нелегально передавать земли в субаренду и получать по ним теневые доходы. Это усугубляется тем, что низкие платежи за землю позволяют землепользователю, получившему когда-то от государства право аренды на землю бесплатно, не отказываться от права аренды и держат землю про запас", - пояснили в МСХ.

При этом отмечается, что отсутствие легальных гражданско-правовых сделок приводит к отсутствию механизма ценообразования на сельхозземли. Соответственно фермеры лишаются права предоставлять сельхозземлю как полноценный залог, в крайнем случае, при оценке применяется кадастровая стоимость земельного участка, которая существенно ниже от ее реальной стоимости.

В этой связи общественники предложили разрешить проводить гражданско-правовые сделки по отчуждению права на сельхозземли, эту возможность предоставить только гражданам РК и казахстанским юридическим лицам без иностранного участия в уставном капитале. В то же время запрет на субаренду оставить без изменений.

В ходе обсуждения участниками мероприятия также были озвучены предложения по упрощению установления действенного контроля над всеми процессами землепользования путем внедрения в практику последних достижений науки по дистанционному зондированию земли и космическому мониторингу, создав соответствующую законодательную основу для использования их результатов в правоприменительной практике, проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, в ходе круглого стола спикеры обсудили вопросы технологического обновления и цифровизации сферы земельных отношений, совершенствования и регулирования института аренды сельхозземель и совместными усилиями выйти на законодательное решение данного вопроса, заключили в МСХ.

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