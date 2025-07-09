08.07.2025, 12:10 59106
Ввести уголовную ответственность для недобросовестных поставщиков скота намерен Минсельхоз
Фото: Akorda
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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров в ходе заседания правительства предложил ужесточить ответственность вплоть до уголовной для недобросовестных поставщиков скота и покупателей продукции животноводства без соответствующих ветеринарных документов, передает корреспондент агентства.
Для обеспечения прослеживаемости в животноводстве министерство планомерно ведет работу по автоматизации всего жизненного цикла сельхозживотных на базе ИСЖ c 7 дополнительными сервисами. Каждое животное имеет индивидуальный номер, фиксируются все данные и ветеринарные манипуляции. Фермеры и ветеринары используют электронные сервисы, экономя время и снижая риск ошибок. Однако реализация этих мер возможна только при условии ведения полноценного и добросовестного учета поголовья со стороны владельцев. В этой связи необходимо усилить меры контроля за регистрацией поголовья сельхозживотных, а также ужесточить ответственность вплоть до уголовной для недобросовестных поставщиков скота и покупателей продукции животноводства без соответствующих ветеринарных документов", - заявил министр.
По его словам, дальнейшая трансформация ветеринарии предполагает совершенствование законодательства в части цифровизации, обеспечения безопасности и прослеживаемости перемещаемых товаров, усиление ветсанконтроля за грузами, расширение полномочий МИО, а также сокращение расходов бюджета на ушные бирки за счет передачи их закупа организованным хозяйствам.
Для обеспечения безопасности пищевой продукции на территории РК функционирует 64 ветеринарных контрольных поста. С начала года из досмотренных 28,5 тысячи автомобилей возвращено 547 за нарушение ветеринарно-санитарных требований и наложены штрафы. Для обеспечения ветбезопасности контрольные пункты со странами ЕАЭС необходимо разместить на территории пунктов пропусков, а также обеспечить интеграции с информсистемами таможенной службы КГД и пограничной службы КНБ. C 2022 года ведется цифровая трансформация процессов учета скота. Разрабатывается платформа "Е-АПК", которая объединит все информационные системы сельского хозяйства", - добавил Айдарбек Сапаров.
Ранее сообщалось, что житель Астаны продавал мясо павших животных.
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09.07.2025, 09:24 661
Как будут эксплуатировать и благоустраивать водохранилища в Казахстане по новым правилам
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации РК утвердило правила использования водных ресурсов водохранилищ и правила технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ.
Водные ресурсы водохранилищ используются для питьевого водоснабжения, нужд сельского хозяйства, промышленности и теплоэнергетики, гидроэнергетики, тушения пожаров, оздоровительных и рекреационных целях, охотничьего хозяйства, ведения рыболовства и аквакультуры, а также проведение природоохранных попусков", - говорится в документе.
Природоохранные попуски осуществляются для сохранения естественного режима водного объекта, рыбных ресурсов и других водных животных, а также обеспечения промывки русел рек во время паводков.
Режим использования водных ресурсов определяется отдельно для каждого водохранилища.
В правилах также прописано, что обязан обеспечивать собственник (владелец) гидротехнических сооружений.
В обязанности входит:
- соблюдение правил эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений;
- систематический анализ состояния безопасности водохозяйственных и гидротехнических сооружений;
- проведение регулярных обследований технического состояния водохозяйственных и гидротехнических сооружений;
- создание финансовых и материальных резервов, предназначенные для ликвидации аварий на водохозяйственных и гидротехнических сооружениях;
- поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения гражданской защиты на гидротехнических сооружениях.
В период паводка собственник (владелец) гидротехнических сооружений:
- устанавливает круглосуточное дежурство членов паводковой комиссии;
- проводит регулярное наблюдение за уровнем воды и за состоянием водохранилищ.
После прохождения паводка собственник организует осмотр всех гидротехнических сооружений: крепления, откосов, крепления нижнего бьефа и документирование результатов данного осмотра.
Также в правилах определен порядок использования дна и берегов, проведение планового осмотра, ремонта и содержание комплекса гидротехнических сооружений водохранилищ.
Подробнее с документом можно ознакомиться здесь.
Приказ вводится в действие с 19 июля 2025 года.
Ранее в Казахстане утвердили правила обследования гидротехнических сооружений.
08.07.2025, 17:42 42361
Согласие супруга на получение кредита: разработаны новые правила
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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка разработало изменения и дополнения в постановление, которое предусматривает получение согласия супруга на предоставление банковского займа или микрокредита, передает корреспондент агентства.
Проект НПА предусматривает получение банками и МФО согласия супруга физического лица на выдачу беззалогового потребительского банковского займа в сумме 1000 МРП (1 МРП = 3932 000 тенге. - Прим. ред.) и выше, а также случаи, когда такое согласие не требуется", - сообщается в документе.
Отмечается, что проект направлен на повышение финансовой ответственности заемщиков, защиту имущественных прав супругов и снижение объемов проблемной задолженности.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, о том, что казахстанцы не смогут оформлять кредиты без согласия супругов стало известно весной 2024 года.
08.07.2025, 17:16 47361
Президент Казахстана назначил директора Службы по противодействию коррупции
Фото: Акорда
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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Нуржана Кусаинова директором Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности, сообщает Акорда.
Распоряжением главы государства Кусаинов Нуржан Маратович назначен директором Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписалуказ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления". Позже Комитет национальной безопасности Республики Казахстан сделал заявление о создании Службы по противодействию коррупции.
08.07.2025, 12:34 58246
Девушка утонула на моих глазах - депутат Базарбек намерен инициировать проверки пляжей на Капчагае
Фото: кадр из видео
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Конаев. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмен Бакытжан Базарбек намерен инициировать проверки пляжей на Капчагайском водохранилище после трагедии, которая случилась на его глазах.
Депутат написал в Facebook, что приехал с семьей отдохнуть на общественном пляже на берегу водохранилища и стал свидетелем гибели девушки.
Погибла девушка - прямо на моих глазах. Ее ведь можно было спасти! Во-первых, на пляже, где мы отдыхали (и вообще, по требованиям законодательства), должны быть установлены камеры видеонаблюдения, спасательные круги, вышки, у спасателей должны быть бинокли, медработник, умеющий оказывать первую медицинскую помощь, громкоговоритель, информационные стенды. К сожалению, ничего этого не было! На людях просто зарабатывают деньги, не создавая нормальных цивилизованных условий для отдыха", - написал Базарбек.
По его словам, первую помощь утонувшей пытались оказать обычные очевидцы и родственники, у которых не было ни необходимых навыков, ни компетенции.
Администрация зоны отдыха, владельцы, собственники отсутствовали, спасателей фактически не было. Девушку вытаскивали не спасатели, а обычные лодочники, которые сдавали лодки в аренду, а также родственники и очевидцы. В этих диких условиях, когда понимаешь, что на пляжах Капчагая в случае, если ты будешь тонуть, тебя спасать не будут профессиональные спасатели, а если все же спасут, то первую помощь окажут не медики, а отдыхающие, которые видели навыки спасения разве что по телевизору. Казахстанские дикие пляжи - это своеобразная "русская рулетка", можешь не всплыть, а если всплыл, то не доживешь", - посетовал депутат.
По его мнению, туристическая инфраструктура в стране создана не для человека и его комфорта.
Как оказалось, общественных пляжей в Капчагае практически нет - все водоохранные зоны и полосы водохранилища отчуждены в частную собственность или, в лучшем случае, сданы в аренду. По информационной базе ЕГКН я насчитал около 300 зон отдыха на Капчагае, которые "легально" захватили водоохранные полосы, огородились и, как выразился Михаил Козачков, "снимают дань" с отдыхающих", - написал мажилисмен.
Депутат намерен инициировать масштабные проверки водоохранных полос и зон отдыха на побережье и вернуть незаконно отчужденные пляжи Капчагайского водохранилища в госсобственность.
В ближайшее время, изучив сведения ЕГКН и АИС ГЗК, мы вместе с Линой Черказьяновой и другими общественниками составим перечень кадастровых номеров около 200 земельных участков, которые будут подвергнуты проверке департаментом по управлению земельными ресурсами Алматинской области и Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией", - сообщил Базарбек.
Проверки пройдут в рамках республиканской земельной комиссии "Жер аманаты".
К сентябрю, к 5-й сессии, мы должны подойти с большими результатами: выявленными нарушениями, поданными предписаниями и обращениями в суды. Думаю, мало кто обрадуется этим итогам", - подчеркнул парламентарий.
Он добавил, что депутаты и власти готовы на законодательном уровне ужесточить требования и ответственность для "беспредельщиков" в сфере туризма, лишая их возможности доступа к этой сфере.
Ранее на озере Сайран в Алматы утонули подросток и мужчина, купавшиеся в запрещенном месте.
08.07.2025, 12:08 61726
Бывший главный санврач Казахстана получила новую должность в Жамбылской области
Есмагамбетова стала заместителем акима Жамбылской области
Фото: gov.kz
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Тараз. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова назначена заместителем акима Жамбылской области по социальным вопросам, сообщает пресс-служба акимата региона.
Айжан Есмагамбетова родилась в 1972 году. В 1997 году окончила Казахский государственный медицинский университет по специальности "Санитария, гигиена и эпидемиология", в 2005 году - Казахстанский медицинский университет "ВШОЗ" по специальности "Общественное здравоохранение", а в 2008 году - Almaty Management University по специальности "Менеджмент в здравоохранении".
Трудовую деятельность начала в 1990 году в качестве фельдшера-лаборанта в поликлинике № 7 города Алматы. В разные годы работала врачом-эпидемиологом Республиканской санитарно-эпидемиологической станции, ведущим специалистом, главным специалистом, экспертом, а также руководителем управления в Комитете санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Занимала должность заместителя председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК - главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. Также была вице-министром здравоохранения Республики Казахстан - главным государственным санитарным врачом РК. С июля 2024 года занимала должность председателя правления РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
08.07.2025, 12:02 63011
Вакцинация, цифровизация и льготное кредитование: усилить работу в области животноводства поручили правительству
Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов усилить работу в области животноводства, ветеринарного контроля и цифровизации отрасли, передает корреспондент агентства.
В частности, глава правительства поручил:
- в срок до 1 октября завершить кормозаготовительную кампанию для бесперебойного обеспечения сельскохозяйственных животных в зимний период;
- проработать вопрос внедрения новых направлений льготного кредитования животноводства на приобретение племенного маточного поголовья в рамках имеющихся ресурсов;
- обеспечить полный охват вакцинацией сельхозживотных, в том числе в сегменте личных подсобных хозяйств;
- до 1 ноября провести верификацию базы данных сельхозживотных;
- обеспечить стопроцентную цифровизацию всех процессов, связанных с движением животных и животноводческой продукции.
Важным фактором стабильного функционирования отрасли является обеспечение ветеринарной безопасности в стране. Это напрямую влияет на здоровье населения. Поэтому в регионах должна функционировать качественная ветеринарная инфраструктура. В целях профилактики заболеваний необходимо своевременное проведение ветеринарной вакцинации. Ветеринарная безопасность является ключевым условием выхода продукции на экспортные рынки. Одновременно, необходимо усилить контроль при ввозе животноводческой продукции из-за рубежа. Цифровизация отрасли должна обеспечить прозрачность всех этапов жизненного цикла продукции животноводства", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что Казахстан планирует увеличить экспорт мяса до 50 тысяч тонн в год.
08.07.2025, 11:37 60141
Два села закрыли на карантин из-за сибирской язвы в Акмолинской области
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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Два села закрыли на карантин в Атбасарском районе Акмолинской области из-за опасности распространения сибирской язвы, сообщил на брифинге министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.
По его словам, вспышка заболевания произошла из-за того, что местные жители пасли скот возле скотомогильника с захоронениями больных животных.
Были вычислены владельцы, больной скот уничтожен. С правоохранительными органами провели оперативную работу - установили кто там был. Все под контролем, провели дезинфекционные работы, ввели карантин, место, где пасли скот, огородили и взяли под контроль. Через два дня в обоих селах ввели карантин", - цитирует министра Zakon.kz.
Глава МСХ добавил, что зараженное мясо уничтожено.
На базарах были взяты пробы мяса, проведен лабораторный контроль, все, вплоть до дверной ручки, обработали. И сегодня есть результат - они все отрицательные. Так что никаких рисков заражения людей сибирской язвой нет", - утверждает министр.
Ранее Kazinform сообщал, что в центре инфекционных заболеваний Кокшетау проходят лечение пять жителей Атбасарского района Акмолинской области. У них диагностирована кожная форма сибирской язвы.
Напомним, о случаях заражения стало известно в конце июня.
В мае глава Минсельхоза РК заявил, что более 200 захоронений сибирской язвы в Казахстане нарушают требования безопасности.
08.07.2025, 10:34 66191
Минфин Казахстана внес изменения в правила пропуска через госграницу
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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан разработало изменения в приказ, которым регулируются правила пропуска через государственную границу Республики Казахстан автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, в том числе с использованием системы электронной очереди на платной основе, сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Проект предусматривает внесение изменений, направленных на совершенствование порядка пропуска транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу с использованием электронной очереди.
Основные положения включают:
- Ответственность за недостоверные данные. Пользователи, которые предоставляют недостоверные данные или не используют забронированное время, будут заблокированы. Также вводится механизм гарантийного обеспечения.
- Обязанности местных исполнительных органов. Теперь местные исполнительные органы обязаны создавать зоны ожидания вблизи пунктов пропуска. Это позволит исключить стихийное скопление транспорта и обеспечить стабильное движение.
- Разграничение внеочередного и ускоренного порядка пропуска. Вводится отдельный платный режим для ускоренного прохождения границы.
- Отдельный слот для приоритетных категорий грузов. Для транспортных средств, следующих с животными, скоропортящимися и опасными грузами, будет предусмотрен отдельный слот.
- Технические механизмы. Уточнены механизмы фотофиксации, идентификации и взаимодействия с государственными базами данных, включая VIN и страховку.
- Ограничения на многократное бронирование. Введение ограничения на многократное бронирование времени для пересечения границы, а также расширение возможности переноса времени брони.
Проект разработан с учетом правоприменительной практики, обращений перевозчиков и положений действующего законодательства. Предлагаемые изменения обеспечат большую прозрачность, дисциплину и предсказуемость при планировании маршрутов и времени прохождения пунктов пропуска. Это должно облегчить работу участников внешнеэкономической деятельности и повысить эффективность работы пунктов пропуска", - отмечают в департаменте госдоходов.
Обсуждение проекта продлится до 14 июля 2025 года на портале "Открытые НПА".
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