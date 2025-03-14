Житель Астаны продавал мясо павших животных

Рассказать друзьям

Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане с 11 по 31 марта проводятся оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад", направленное на профилактику и выявление лиц, причастных к совершению краж скота, пресечение незаконной деятельности пунктов приема, перевозки и не законной реализации мяса, а также выявление мест изготовления и выдачи поддельных ветеринарных справок, сообщает ДП столицы.





За период проведения ОПМ сотрудники полиции на ТЦ "Евразия-1" и на посту "Куйгенжар" выявили три факта перевозки мясной продукции без соответствующих документов. Проверены крестьянские хозяйства, фермы, отгонные точки и убойные пункты, с владельцами которых проведена профилактическая беседа о санитарных нормах.





Также во время проведенных мероприятий задержан 34-летний мужчина, который организовавший продажу непригодного для употребления мяса. В подпольном цехе перерабатывали и продавали мертвечину (туши баранов). Ведется экспертиза. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.



