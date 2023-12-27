26.12.2023, 10:40 46301
В Казахстане приняли Концепцию безопасного труда до 2030 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрена Концепция безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
Она предусматривает 4 основных направления. Это модернизация национальной системы охраны труда на основе рискориентированного подхода, экономическое стимулирование мер по снижению риска на рабочих местах, развитие профкомпетенций и научного потенциала, а также повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда", - пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что ключевыми индикаторами безопасного труда являются показатели производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Они в свою очередь являются следствием работы во вредных условиях. С учетом этого в рамках концепции будет реализован комплекс соответствующих мер.
Премьер-министр подчеркнул, что в Казахстане порядка 500 тысяч человек работают во вредных условиях труда. В странах ОЭСР это число снижается ежегодно за счет автоматизации производственных процессов и повышения уровня техники безопасности.
Мы же констатируем достаточно высокий уровень производственного травматизма. У нас ежегодно травмы на производстве получает почти 2 тысячи человек, из них со смертельным исходом - больше 200", - заявил Алихан Смаилов.
Он добавил, что действующая система страхования от несчастных случаев на производстве не мотивирует работодателей улучшать условия. На сегодня лишь 32% предприятий застраховали работников.
Во многих странах компаниями по страхованию определенный процент от страховой премии направляется на превентивные меры. Это обучение работников безопасности труда и приобретение средств защиты. Мы тоже должны переходить к такой схеме", - указал глава правительства.
Как отметил Алихан Смаилов, с учетом острой необходимости решения всех проблемных вопросов в Казахстане впервые разработана Концепция безопасного труда до 2030 года.
Этот документ направлен в первую очередь на снижение уровня профессионального риска, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Все риски будут рассчитываться заранее. Способствовать этому будет внедрение цифровизации в сферу безопасности на производствах", - подчеркнул премьер-министр.
По его словам, концепция должна обеспечить повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда.
После процедуры голосования по представленному документу глава правительства поручил организовать системную работу по исполнению всех мероприятий концепции.
Кроме того, требуется обеспечить контроль за снижением аварийности на опасных промышленных объектах, ускорить создание института профессиональных заболеваний, а также повысить качество лечения и профилактики.
Премьер-министр также обозначил необходимость организовать превентивный государственный контроль за соблюдением требований охраны труда в регионах и активизировать масштабную информационно-разъяснительную работу в данном направлении.
Напомним, в прошлом году на своих рабочих местах в РК погибли более 200 человек, в этом - 74.
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27.12.2023, 08:21 2306
Лидеры стран СНГ обсудили приоритетные направления деятельности организации
Фото: Акорда
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Санкт-Петербург. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, сообщила пресс-служба Акорды.
В неформальной встрече глав государств - участников Содружества наряду с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В ходе мероприятия лидеры стран СНГ обсудили приоритетные направления деятельности Организации, планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию Касым-Жомарт Токаев совместно с президентами России, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и премьер-министром Армении посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга.
Лидеры стран СНГ совместную экскурсии начали с посещения государственного музея-заповедника "Павловск", где они осмотрели залы и экспозиции Павловского дворца. Почетным гостям в амфитеатре Греческого зала дворцового комплекса был организован концерт "Северная симфония". Музей-заповедник является уникальным образцом российской архитектуры конца XVIII века. Ключевой деталью ансамбля считается Павловский дворец, который является памятником культурного наследия и находится под защитой ЮНЕСКО.
Затем главы государств посетили музей-заповедник "Царское село" и осмотрели залы Екатерининского дворца. Царскосельский дворцово-парковый ансамбль - признанный шедевр архитектуры и садово-паркового искусства XVIII - начала XX веков. Бывшая летняя резиденция российских императоров - это один их самых посещаемых музеев России, который в 2022 году посетили 2,9 млн человек. В Екатерининском дворце, который является центральным объектом "Царского села", находится легендарная Янтарная комната.
Третьим пунктом экскурсии стал Большой Петергофский дворец государственного музея-заповедника "Петергоф".
Руководители делегаций осмотрели залы уникального памятника архитектуры, наполненные предметами декоративно-прикладного искусства, произведениями скульптуры и живописи. Музей-заповедник "Петергоф" - это 33 музея, 414 гектаров парков и садов, более 150 фонтанов. Уникальность фонтанной системы как памятника истории и культуры - отсутствие насосных станций. Как и 300 лет назад, благодаря инженерной мысли вода течет за счет естественного перепада высот между возвышенностью и уровнем, на котором находятся фонтаны. Именно поэтому петергофские фонтаны работают каждый день с утра до вечера с конца апреля по середину октября.
Двухдневный рабочий визит главы государства в Российскую Федерацию завершился. Напомним, ранее президент РК принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
26.12.2023, 18:53 29876
В Актюбинской области 25 га земли вернули государству
Фото: gov.kz
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Актобе. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе проверки деятельности АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе" установлены факты предоставления земельных участков не по их целевому назначению, а также по заниженной стоимости, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
В 2018 году СПК реализовал земельный участок площадью 25 га ТОО "Баракат Нур" под специальный проект на 130 млн тенге. В момент реализации кадастровый стоимость участка составляла 161 млн тенге, тем самым сумма занижена на 31 млн тенге.
В последующем эти земли незаконно разделены на 167 земельных участков и реализованы третьим лицам для строительства коттеджного городка.
По акту надзора прокуратуры области СПК инициированы иски в суд о возврате участков.
Решением суда от 6 сентября 2023 года исковые требования СПК удовлетворены, договоры купли-продажи между СПК и ТОО "Баракат Нур", а также третьими лицами признаны недействительными (решение суда вступило в законную силу 14 декабря 2023 года).
Ранее сообщалось, что в Казахстане в государственную собственность возвращено 10 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельскохозяйственных земель.
26.12.2023, 18:47 31221
В Министерстве обороны подвели итоги года
Фото: Минобороны РК
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в СЦК заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов рассказал об итогах деятельности Вооруженных сил, сообщает пресс-служба МО РК.
В Вооруженных силах выполнены все мероприятия оперативно-боевой подготовки войск, проведены масштабные плановые учения и внезапные проверки боеготовности. Кроме того, оказана помощь службам по чрезвычайным ситуациям в ликвидации пожаров в Абайской области, Западно-Казахстанской области; в спасении граждан из снежного плена в Жамбылской области.
В качестве значимого события уходящего года генерал-лейтенант Султан Камалетдинов отметил Всеармейское совещание под председательством верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны Касым-Жомарта Токаева с участием представителей силовых структур.
В целях повышения полевой выучки личного состава и боевого слаживания подразделений Вооруженных сил страны проведено около тысячи учений, более 16 тысяч занятий по вождению боевых машин, свыше 40 тысяч боевых стрельб.
Заместитель министра сообщил, что в Казахстане проведено шесть международных учений. При этом наши военнослужащие приняли участие в 24 учениях и соревнованиях на территории других стран.
Во исполнение поручения главы государства расширена география миротворческой деятельности. Проводятся ротации казахстанского контингента в миссии ООН в Ливане, штабных офицеров в Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике и Конго. Ведется работа по направлению национального контингента в миссию "Силы ООН по наблюдению за разъединением" на Голанских высотах в следующем году.
С целью технического оснащения войск указом президента утверждена концепция перевооружения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года.
В течение 2021-2023 годов проводилось поэтапное повышение должностных окладов. Повышена заработная плата летного состава. Оклады преподавателей военных вузов и медицинских работников доведены до уровня гражданских учреждений. С 1 января 2024 года запланировано повышение тарифных категорий должностей рядового и сержантского составов Вооруженных сил и окладов по воинскому званию военнослужащим на 30%.
Указом президента вводится единая полевая форма для военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Переход на полевое обмундирование нового образца запланирован на четвертый квартал 2024 года, на остальные предметы одежды форменной одежды - в течение трех лет.
В цифровой формат переведен учет военнообязанных и призывников. Статус военнообязанного и данные о воинском учете отображаются в личном кабинете пользователя еgov.
Для повышения престижа срочной воинской службы выделено 3 тысячи бесплатных мест в вузах уволенным в запас солдатам, проработан вопрос о предоставлении банками второго уровня "кредитных каникул" солдатам. На сегодняшний день отсрочку по платежам получили более 5 тысяч военнослужащих срочной службы на сумму 1 млрд 875 млн тенге. Действуют и образовательные льготы для отслуживших граждан", - сказал представитель Минобороны.
Постановлением правительства утверждена концепция военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года.
В 2023 году военнослужащие-спортсмены приняли участие в 143 спортивных мероприятиях различного уровня и принесли в общей сложности 171 золотую, 82 серебряных и 87 бронзовых медалей. На предстоящих Олимпийских играх в Париже защищать честь страны планируют 36 армейских спортсменов.
Подводя итоги, замминистра подчеркнул, что в 2024 году усилия оборонного ведомства будут направлены на развитие сил специальных операций, территориальных войск, увеличение доли военно обученного резерва, расширение мобильных возможностей армии, улучшение межведомственной координации, плановое перевооружение армии и развитие отечественного ОПК.
26.12.2023, 18:35 32371
В СКО предотвращено неэффективное использование 1,8 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по СКО по результатам мониторинга сайта государственных закупок, за 12 месяцев выявил 90 фактов завышения планируемых закупочных цен, сумма предотвращенного неэффективного использования бюджетных средств составила 1,8 млрд тенге, сообщает пресс-служба ведомства.
К примеру, после реакции Антикоррупционной службы управление финансов области пересмотрело цену на закуп журнала, который планировали приобрести по завышенной цене с 1 млн 368 тысяч тенге до 24 тысяч тенге.
Благодаря антикоррупционным волонтерам отменены госзакупки с нарушениями на 17,4 млн тенге.
Также Антикоррупционная служба региона по результатам аналитической работы установила финансовые нарушения на общую сумму 201 млн тенге, из которых возвращено активов государству и собственникам в сумме 124 млн тенге.
Ранее сообщалось, что в 2023 году антикоррупционные волонтеры предотвратили риски завышения цен на сумму 782 млн тенге.
26.12.2023, 17:23 34846
Сенатор Закиржан Кузиев заявил о критическом уровне деградации почвы в стране
Почвы с низким содержанием гумуса на неорошаемых землях составляют 63%, а на орошаемых - 98%
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - При отсутствии должной заботы о почве все сильнее проявляется дефляция, водная эрозия, засоление, снижение содержания гумуса.
Все это усугубляется нарушением в агротехнологиях, низкой культуре земледелия и слабыми сельскохозяйственными знаниями товаропроизводителей. Это в совокупности остро обозначило проблему деградации земель. Их площади в Казахстане составляют более 75% от всей территории, оставшиеся 25% относительно плодородных почв имеют риск потери этого свойства в виду генетически обусловленной низкой степени устойчивости аэрогенному воздействию", - пишет сенатор Закиржан Кузиев в депутатском запросе на имя премьер-министра.
По его словам, даже при должной рекультивации для восстановления слоя почвы всего на 1,5 сантиметра требуется 50 лет. А полностью до 40 сантиметров - до 900 лет.
Средневзвешенное содержание гумуса в почвах снизилось до 0,5-1,5%, тогда как оптимальное обеспеченность составляет 3,5-5%. Для того чтобы поднять содержание гумуса - основного показателя плодородия почвы, необходимо как минимум 50 лет", - добавил сенатор.
Закиржан Кузиев отметил, что сложившие условия в Казахстане ведут к значительному снижению плодородия почв. По данным ООН, из 280 миллионов гектаров га территории Казахстана опустыниванию подвержено 180 миллионов, это 66% всей площади. Ежегодный ущерб от деградации пастбищ составляет 900 миллионов долларов. Упущенный доход из-за эрозии пашни - 800 миллионов долларов, из-за вторичного засоления - более 400 миллионов долларов.
Также, по словам сенатора, в Казахстане истощение пашни создает огромные социально-экономические и экологические проблемы. Поэтому в этих условиях должны быть приняты меры по сохранению и воспроизводству основного ресурса фермеров - плодородия почв. В том числе фундаментальное долгосрочное исследование, связанное с состоянием почвенных ресурсов.
Согласно информации Казахского научно-исследовательского института почвоведения и агрохимии имени Успанова, во всех областях Казахстана отмечаются устойчивые тенденции к снижению в почве содержания гумуса. В результатах последних агрохимических исследований почвы с низким содержанием гумуса на неорошаемых землях составляют 63%, а на орошаемых 98%.
К сожалению, в последние годы почвоведению в Казахстане уделяют очень мало внимания. Исследования по почвам растворились в направлениях рационального использования природных ресурсов и устойчивого развития АПК. Нигде и никогда не упоминалось слово "почва", его объединили со словами земля, земледелие, хотя именно почвоведы могут определить целевое использование почвенных ресурсов. До сих пор в республике никак не регламентируется определение почвы, состояние ее плодородия, в отличие от России Узбекистана, стран ЕС, США и Канады", - пишет Закиржан Кузиев.
По его словам, в связи с этим есть необходимость разработки закона об охране почв, а также принятие долгосрочной государственной научно-целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения как национального достояния РК за период 2025-2035 года". Программа позволила бы проводить на системной основе широкомасштабные мониторинговые исследования почвенного покрова с созданием современной почвенной информационной системы для оперативного и целенаправленного управления почвенными ресурсами.
26.12.2023, 13:36 41316
В Казахстане с 2024 года введут соцвыплаты для занятых во вредных условиях труда работников
Работник будет получать специальную социальную выплату до достижения пенсионного возраста
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках внедрения дополнительных механизмов социальной защиты работников, занятых во вредных условиях труда, с 1 января 2024 года будут введены специальные социальные выплаты. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова в ходе заседания правительства.
По поручению главы государства с 1 января 2024 года будут введены специальные социальные выплаты. На данные выплаты имеют право работники при достижении 55-летнего возраста и за которых перечислялись обязательные профессиональные пенсионные взносы не менее 7 лет. Ключевым условием выплаты является прекращение работы во вредных условиях труда. Для таких работников будут предложены меры трудоустройства", - сказала она.
Специальная социальная выплата будет производиться из четырех источников, включая:
- специальное профессиональное государственное пособие в размере 2 ПМ;
- страховую выплату по договору предпенсионного аннуитетного страхования в размере 1 ПМ;
- профессиональную выплату за счет средств работодателя в размере 1 ПМ;
- пенсионной выплаты из ЕНПФ с учетом накоплений.
Работник будет получать специальную социальную выплату до достижения пенсионного возраста", - уточнила она.
Как сообщалось ранее, в Казахстане приняли Концепцию безопасного труда до 2030 года.
В результате реализации Концепции ожидается положительный эффект для всех сторон социального партнерства. Для работников - улучшение качества жизни и сбережение здоровья. Для работодателей - экономическая заинтересованность в создании безопасных рабочих мест и повышении производительности труда. Для государства - повышение социально-экономического развития и конкурентоспособности страны", - отметила министр.
По ее словам, в 2022 году численность пострадавших на производстве по сравнению с 2021 годом увеличилась на 15%, а профессиональных заболеваний на 8%.
25.12.2023, 23:24 63656
Токаев предложил сопряжение цифровой повестки ЕАЭС и китайской инициативы "Цифровой Шелковый путь"
Президент отметил, что большой потенциал продуктивного взаимодействия имеется в сфере электронной торговли
Фото: скриншот с трансляции ЕЭК
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Санкт-Петербург. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил сопряжение цифровой повестки ЕАЭС и китайской инициативы "Цифровой Шелковый путь".
Нам следует рассмотреть возможность сопряжения цифровой повестки ЕАЭС и китайской инициативы "Цифровой Шелковый путь". Построение усовершенствованной модели цифрового интеллектуального взаимодействия внесет существенный вклад в развитие наших экономик. Предлагаю комиссии и правительствам наших стран изучить данный вопрос совместно с китайскими партнерами", - сказал президент РК в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Он также отметил, что одной из приоритетных задач является развитие технологической кооперации государств ЕАЭС в реальном секторе экономики.
Широкое внедрение передовых технологий и инноваций усилит должное позиционирование нашего экономического объединения на мировой арене. Отрадно, что данный вопрос нашел отражение в принятой сегодня декларации "Евразийский экономический путь", которая сопряжена с глобальной инициативой Китая "Один пояс, один путь", - сказал Токаев.
Президент отметил, что большой потенциал продуктивного взаимодействия имеется в сфере электронной торговли.
В прошлом году общий объем данного рынка в ЕАЭС достиг 80 млрд долларов США. В ближайшей перспективе этот показатель может удвоиться, однако, это далеко не предел. Нам следует более активно работать над совершенствованием таможенных процедур и созданием эффективной и равноправной экосистемы онлайн-торговли", - сказал президент РК.
По его словам, еще одно важное направление сотрудничества - агропромышленный комплекс.
Сегодня странам евразийской пятерки удалось достичь самого высокого уровня продовольственной самообеспеченности. Вместе с тем доля экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС на мировом рынке все еще остается низкой - составляет чуть более 2%. А в это время на планете более 800 млн человек испытывают голод и нехватку продовольствия. Поставкам продовольствия, к сожалению, препятствует нынешняя геополитическая ситуация, где на первый план вышли санкции… Между тем, по оценкам экспертов, потенциал стран ЕАЭС позволит прокормить около 600 млн человек. Поэтому налаживание тесных кооперационных связей для выпуска конкурентной, экологичной, экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, должно стать одной из наших приоритетных задач", - подчеркнул глава государства.
По итогам заседания лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года.
Напомним, в ЕАЭС входят пять государств: Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.
25.12.2023, 20:37 62816
Факты неэффективного использования мобильных комплексов "АвтоУраган-МС" выявили в Жамбылской области
Фото: freepik.com
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Тараз. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Жамбылской области установлены факты неэффективного использования мобильных комплексов "АвтоУраган-МС", сообщает пресс-служба надзорного органа.
В период 2022-2023 годов департамент полиции области приобрел 15 мобильных комплексов. Они должны были проводить автоматическую фотовидеофиксацию транспортных средств для выявления 16 видов нарушений правил дорожного движения. Однако фактически комплексы на территории области фиксируется только 1 вид нарушения (превышение скорости).
Для полноценной работы комплекса необходима электронная карта с отображением зон действия соответствующих дорожных знаков.
По указанным фактам прокуратурой области внесен акт прокурорского реагирования о необходимости принятия соответствующих мер.
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26.12.2023, 10:40В Казахстане приняли Концепцию безопасного труда до 2030 года 26.12.2023, 13:3641326В Казахстане с 2024 года введут соцвыплаты для занятых во вредных условиях труда работников 26.12.2023, 17:2334856Сенатор Закиржан Кузиев заявил о критическом уровне деградации почвы в стране 26.12.2023, 10:3134766Пропавший известный боксер найден живым в Алматы 26.12.2023, 18:3532381В СКО предотвращено неэффективное использование 1,8 млрд тенге 20.12.2023, 20:27146351В двух областях закрыли дороги из-за непогоды 20.12.2023, 16:25140321ДЧС: Более 10 пожаров происходит в Алматы на новогодние праздники из-за пиротехники 22.12.2023, 13:20136591Коммунальные услуги в Казахстане одни из самых дешевых среди стран СНГ 21.12.2023, 21:26131701Движение ограничили на 9 участках автодорог в четырех областях Казахстана 21.12.2023, 12:00128646Прокуратура ЗКО выявила нарушения в детских лагерях 27.11.2023, 14:41301271Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак 27.11.2023, 14:11282161Спас пассажиров автобуса: министр обороны наградил восьмиклассника медалью "Ел қорғаны" 29.11.2023, 10:47226866Незаконную продажу криптовалюты почти на 100 млн тенге выявили в Карагандинской области 01.12.2023, 09:10208701Что ожидается в Казахстане в декабре 15.12.2023, 19:20193081Казахстанского космонавта планируют отправить на МКС
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