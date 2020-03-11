В Казахстане приняты изменения в правила поступления на госслужбу

Алматы. 10 марта. Kazakhstan Today - В департаменте Агентства по делам госслужбы по городу Алматы разъяснили принятые изменения в законодательство в сфере госслужбы и противодействия коррупции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил руководитель департамента Дастан Секенов, теперь на госслужбу вне конкурсного отбора могут приниматься выпускники ряда зарубежных вузов и другие лица.

Сейчас в рамках внесения изменений в законодательство появилась возможность внеконкурсного назначения на государственную службу выпускников ведущих зарубежных вузов, а также лиц, имеющих опыт работы в международных, транснациональных и зарубежных компаниях, руководителей в субъектах квазигосударственного сектора", - уточнил он.

По информации пресс-службы департамента, также отменен испытательный срок для лиц, повторно поступающих на государственную службу, за исключением ранее уволенных по результатам оценки их деятельности, испытательного срока, итогов аттестации либо по отрицательным мотивам. Испытательный срок устанавливается для определения возможности кандидата исполнять должностные обязанности.

Вместе с тем в целях усиления этики госслужащих вводится ограничение на занятие должности в порядке перевода, а также по итогам внутреннего конкурса при наличии у госслужащего неснятого дисциплинарного взыскания за нарушение норм служебной этики.

Также в ведомстве напомнили о персональной ответственности руководителей за коррупционные правонарушения своих подчиненных. Данная норма включена в закон по прямому поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Отныне политические государственные служащие, а это министры и их заместители, акимы и заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, акимы районов обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления.

Согласно изменениям, внесенным в законодательство, первый руководитель обязан подать в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчиненного", - сообщил на брифинге заместитель руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат.

Введена также ответственность руководителя за систематическое пренебрежение своей обязанностью по профилактике коррупции в коллективе, что приводит к неблагоприятной с точки зрения коррупции обстановке в возглавляемом им госоргане или подразделении.

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