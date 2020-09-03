В Казахстане приступили к реформе местной полицейской службы

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - На заседании правительства министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев доложил о принимаемых мерах по развитию правоохранительной системы страны, передает Kazakhstan Today.

Главой государства в послании народу Казахстана определены важнейшие институциональные преобразования правоохранительной системы страны. В рамках компетенции МВД принимаются меры по их реализации.

В рамках концепции "Слышащего государства" приступаем к реформе местной полицейской службы по принципу "полиция в шаговой доступности". Ключевая роль здесь отводится участковым инспекторам полиции, являющимся основным звеном в сфере профилактики правонарушений. Разрабатываются меры, в том числе законодательного характера по повышению их статуса", - сказал Тургумбаев.

Также в целях повышения эффективности их работы предполагается проработать вопросы штатного укрепления этой службы материально-технического обеспечения, в том числе оснащения участковыми пунктами полиции. Сейчас из имеющихся в стране 2,8 тыс. участковых пунктов полиции 1400 нуждаются сегодня в ремонте. Дополнительно требуется строительство 279 участковых пунктов и приобретение 1,5 тыс. единиц служебного автотранспорта.

Кроме того, с учетом принятого решения о воссоздании Министерства по чрезвычайным ситуациям в настоящее время проводится подготовительная работа. Создается соответствующая комиссия для проведения необходимых процедур по передаче имущества.

Также принимаются меры по реализации поручения о введении сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции.

В рамках поставленной задачи по борьбе с коррупцией МВД принимается следующие меры: совместно с антикоррупционной службой и институтами гражданского общества реализуется соответствующий трехсторонний план", - отметил министр.

В целом за последние 3 года количество коррупционных преступлений сократилось на 33%, отметили в пресс-службе премьер-министра РК.

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