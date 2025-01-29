В Казахстане продлили пилотный проект по биометрии для бизнеса

Идентификация проводится только один раз в день без ограничения количества выписки ЭСФ

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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пилотный проект по биометрической идентификации личности при выписке ЭСФ продлили до 2026 года. Соответствующие поправки внес Минфин в правила и сроки реализации пилотного проекта по использованию средств биометрической идентификации в информационной системе электронных счетов-фактур, сообщает Telegram-канал " - Пилотный проект по биометрической идентификации личности при выписке ЭСФ продлили до 2026 года. Соответствующие поправки внес Минфин в правила и сроки реализации пилотного проекта по использованию средств биометрической идентификации в информационной системе электронных счетов-фактур, сообщает Telegram-канал " Параграф ".





Пилотный проект реализуется с 31 марта 2023 года по 31 декабря 2025 года в целях содействия налогоплательщикам по исключению факта осуществления взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками посредством ИС ЭСФ на территории РК в отношении налогоплательщиков, подлежащих регистрации в ИС ЭСФ.





В случае выявления в отношении участника ИС ЭСФ риска на основе системы управления рисками биометрическая идентификация проводится только один раз в день без ограничения количества выписки ЭСФ.





При этом общее количество проведений биометрической идентификации не должно превышать 3 раз в течение календарного месяца, без ограничения количества выписки ЭСФ в таком месяце (ранее было 7 раз).