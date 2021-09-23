В Казахстане продолжают возникать крупные и сложные пожары на объектах хозяйствования - МЧС

НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - 7 тысяч пожаров произошло в Казахстане за 8 месяцев текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сегодня на брифинге "Пожарная безопасность в стране. Текущая обстановка" доложил начальник управления комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегельдиев.

По его словам, в среднем ежедневно спасательные подразделения совершают от 100 до 150 выездов на ликвидацию ЧС различного характера.

Безусловно, основная доля приходится на тушение пожаров. За 8 месяцев по стране произошло свыше 7 тыс. пожаров, на которых спасено более 1 тысячи человек, количество травмированных составило 217 человек, погибших 251 человек. В целом, наблюдается снижение пожаров на 7,8%. В то же время на 11,9% увеличилось количество лесных пожаров. В соответствии с законодательством, охрана лесного фонда возложена на комитет лесного хозяйства Министерства экологии, степи – это зона ответственности местных исполнительных органов", - сообщил Турегельдиев.

Он подчеркнул, что, несмотря на комплекс превентивных мер и профилактическую работу, в стране продолжают возникать крупные и сложные пожары на объектах хозяйствования.

Так, 9 сентября на территории рынка "Турар" в Есике Алматинской области произошло загорание контейнеров, приспособленных для торговли, на площади 512 квадратных метров. Жертв и пострадавших не имеется. Ущерб устанавливается. Предварительная причина пожара короткое замыкание электрических проводов внутри контейнера. 20 сентября произошло загорание склада в селе Коксай Алматинской области на площади 250 квадратных метров. В этот же день произошло загорание вагон-цистерны на железнодорожной эстакаде резервуарного парка на трассе Аксукент - Карабулак Туркестанской области. В результате пожара получил ожоги работник предприятия. Предварительная причина пожара - нарушение технологического процесса. Происшествие на движение других поездов не повлияло", - рассказал глава управления.

По его словам, основная доля пожаров приходится на жилой сектор, это 58%, а также на транспорт - 18%.

Основными причинами пожара являются:

- нарушения правил монтажа и эксплуатации электрооборудования;

- неосторожное обращение с огнем;

- нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

С наступлением осенних холодов МЧС призывает подготовить печное оборудование к отопительному сезону и соблюдать требования пожарной безопасности.

Дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей и систем должны очищаться от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона не реже:

1) одного раза в три месяца - для отопительных печей;

2) одного раза в два месяца - для печей и очагов непрерывного действия.

При эксплуатации печного отопления:

1) не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать контроль за ними детям;

2) не размещать подготовленное для сжигания топливо, а также другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

3) не применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

4) не топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

5) не допускать перекаливание печи, сушку горючих веществ и материалы (обувь, одежду, дрова) на расстоянии менее 0,5 метра от поверхности печи и дымоходов;

8) не использовать задвижки (заслонки) без предусмотренных нормами проектирования отверстий;

9) не допускать использование заслонок с отверстием диаметром менее 15 миллиметров;

10) не использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

11) не осуществлять топку печей, имеющих неисправности, трещины и щели.

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