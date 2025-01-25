В Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны

Напомним, в этом году отмечается 80-летие Великой Победы

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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 января текущего года в Казахстане проживает 85 203 ветерана, из них 120 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), 16 983 ветерана, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 506 ветеранов боевых действий на территории других государств, 41 594 труженика тыла в годы ВОВ. Об этом - По состоянию на 1 января текущего года в Казахстане проживает 85 203 ветерана, из них 120 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), 16 983 ветерана, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 506 ветеранов боевых действий на территории других государств, 41 594 труженика тыла в годы ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





В 2024 году указанным категориям ветеранов было выплачено специальное государственное пособие на сумму 16,7 млрд тенге. В 2025 году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.





Ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов независимо от получения иных социальных выплат в следующих размерах:





1. ветераны Великой Отечественной войны - 16 МРП (в 2025 году - 62 912 тенге);





2. ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, из них:





лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, - 7,55 МРП (в 2025 году - 27 875 тенге);





лица, приравненные по льготам к участникам Великой Отечественной войны, - 6,19 МРП (в 2025 году - 24 339 тенге);





3. ветераны боевых действий на территории других государств, из них:





участники боевых действий в Афганистане - 6,19 МРП (в 2025 году - 24 339 тенге);





военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе - 4,8 МРП (в 2025 году - 18 874 тенге);





4. труженики тыла в годы Великой Отечественной войны - 2,13 МРП (в 2025 году - 8 376 тенге).



