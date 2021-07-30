В Казахстане работают более 15,7 тыс. иностранцев

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - По состоянию на 1 июля 2021 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 15 796 иностранных граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 651 разрешение по первой (руководители и их заместители), 3281 - по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 7600 и 410 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 939 человек, а в рамках корпоративного перевода - 1915 человек", - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1793 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 484 тыс. граждан Казахстана, что составляет 97% от общей численности работников.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай - 3782 человека, Узбекистан - 1953 человека, Турция - 1633 человека, Индия - 1051 человека, Венгрия - 992 человека, Великобритания - 959 человек.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году размер квоты составил 0,31% к рабочей силе, или 29,3 тыс. единиц.

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