В Казахстане расширят меры противодействия финансированию терроризма

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане разработан блок законодательных актов, направленных на снижение рисков финансирования терроризма и экстремизма, а также отмыванию доходов, полученных преступным путем, передает корреспондент агентства.

На сайте "Открытые НПА" опубликован для обсуждения проект постановления правительства РК "Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма". Документ предусматривает исполнение международных стандартов, направленных на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Вместе с тем комплекс мер, разработанных в рамках данного проекта, направлен на выявление существующих в республике уязвимых участков, где может происходить отмывание доходов и через которые ведется финансирование терроризма. При этом законодательные поправки позволят более эффективно распределять госресурсы для снижения выявленных рисков.

Целью Проекта является снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в Республике Казахстан, а также исполнение международного обязательства, а именно подготовка ко второму раунду взаимной оценки Республики Казахстан Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), который наша страна должна пройти в 2020 году, устранение пробелов в законодательных нормах в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) и других законодательных актов Республики Казахстан, которые могут привести к возникновению риска отмывания доходов и повышение эффективности и оптимизация работы государственных, правоохранительных, специальных государственных органов, общественных объединений и частного сектора в сфере ПОД/ФТ", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Документ предусматривает ряд конкретных мероприятий, направленных на снижение рисков в указанной сфере. В частности, Минфин, МВД по согласованию с Генпрокуратурой, КНБ и АДГСПК Казахстана в следующем году совместным приказом внедрят механизм, который даст возможность оперативно замораживать активы в отношении тех, кто ранее не был включен в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Вместе с тем Министерство финансов совместно с государственными органами, общественными организациями и субъектами финансового мониторинга ежегодно будут разрабатывать типологии, схемы и способы легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Основываясь на результатах оценки рисков госорганы внедрят риск-ориентированный подход в надзоре за деятельностью финансовых учреждений и нефинансовых предприятий и профессий.

Другим шагом в данном направлении станет разработка программы, которая даст полномочия государственному органу вести контроль функции в сфере финансирования терроризма на основе применения риск-ориентированного подхода в отношении бухгалтерской, аудиторской деятельности.

Помимо этого, документ предполагает большой блок работы с банками второго уровня и игорными заведениями республики.

Также противодействие финансированию терроризма предусматривает взаимодействие с международными организациями и внедрение международных стандартов. В частности, предполагается разработать и в 2020 году принять нормативно-правовые акты по каждой резолюции Совета безопасности ООН, относящиеся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Отметим, что публичное обсуждение проекта постановления правительства продлится до 8 мая текущего года.

Вместе с тем 19 апреля завершилось публичное обсуждение на сайте "Открытые НПА" проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Также разработан проект "Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза". В нем, в частности, указывается, что информационное взаимодействие осуществляется путем представления сведений, заявленных физическим лицом при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары. Документ подробно оговаривает механизм направления запросов странам-партнерам по соглашению, сроки выдачи ответов, принятие мер безопасности и защищенности информации и т.п.

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