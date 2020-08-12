В Казахстане рассмотрят план поэтапного снятия карантинных мер

Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today - На селекторном заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин поручил внести план поэтапного снятия карантинных мер на рассмотрение госкомиссии, передает Kazakhstan Today.

В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Результаты свидетельствуют об эффективности принимаемых мер", - сказал Мамин, поручив Министерству здравоохранения с учетом складывающейся эпидемиологической ситуацией внести план поэтапного снятия карантинных мер на рассмотрение Государственной комиссии.

В свою очередь, министр здравоохранения Алексей Цой доложил о том, что за 10 дней средний показатель репродуктивности коронавирусной инфекции в РК снизился с 0,92 до 0,82.

Доля выздоровевших составляет 73,6%, оставшиеся получают необходимое лечение. Загруженность коек снизилась на 61%, вызовы скорой помощи - на 62% (с 3232 до 1232), сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

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